Гибель посевов в Башкирии предварительно оценили в 400 млн рублей
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Проливные дожди привели к переувлажнению почвы и гибели посевов в Башкортостане. По информации
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Проливные дожди привели к переувлажнению почвы и гибели посевов в Башкортостане. По информации
По словам начальника отдела растениеводства и кормопроизводства Минсельхоза Башкортостана Азата Мухаметшина, гибель посевов зафиксирована на 22 тысячах гектаров. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 400 млн рублей.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды на территории республики существенно не изменится. Чуть меньше осадков ожидается в центральной части, в северных районах ливни продолжатся.