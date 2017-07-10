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12:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Гибель посевов в Башкирии предварительно оценили в 400 млн рублей

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Проливные дожди привели к переувлажнению почвы и гибели посевов в Башкортостане. По информации РБК-Уфа, на подписании в правительстве региона сейчас находится документ о введении режима чрезвычайной ситуации в 13 районах, где от непогоды пострадали 107 хозяйств.

Источник: Reuters

По словам начальника отдела растениеводства и кормопроизводства Минсельхоза Башкортостана Азата Мухаметшина, гибель посевов зафиксирована на 22 тысячах гектаров. По предварительным данным, ущерб оценивается более чем в 400 млн рублей.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни характер погоды на территории республики существенно не изменится. Чуть меньше осадков ожидается в центральной части, в северных районах ливни продолжатся.

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