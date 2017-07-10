Гибель посевов в Башкирии предварительно оценили в 400 млн рублей

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Проливные дожди привели к переувлажнению почвы и гибели посевов в Башкортостане. По информации РБК-Уфа, на подписании в правительстве региона сейчас находится документ о введении режима чрезвычайной ситуации в 13 районах, где от непогоды пострадали 107 хозяйств.