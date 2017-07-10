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12:47 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя запретили стройки в лесопарковых зонах и городских лесах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). Администрация Симферополя запретила возведение объектов капитального строительства в городских лесах и лесопарковых зонах муниципального образования.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации крымской столицы.

«В городских лесах и лесопарковых зонах муниципального образования городской округ Симферополь запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений», — говорится в документе.

Кроме того, данным постановлением власти города запретили вести в указанных зонах сельскохозяйственную деятельность, охотиться, добывать полезные ископаемые, а также использовать токсичные химические препараты для охраны и защиты лесов.

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