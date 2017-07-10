Власти Симферополя запретили стройки в лесопарковых зонах и городских лесах

«В городских лесах и лесопарковых зонах муниципального образования городской округ Симферополь запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений», — говорится в документе.

Кроме того, данным постановлением власти города запретили вести в указанных зонах сельскохозяйственную деятельность, охотиться, добывать полезные ископаемые, а также использовать токсичные химические препараты для охраны и защиты лесов.