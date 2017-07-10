Жители 217 воронежских многоэтажек впервые получат квитанции за капремонт в июле

Актуализированную региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области опубликовали 8 сентября 2016 года. Она рассчитана на 2014−2044 годы. В нее вошли дома, которые до этого не учитывали — 142 расположены в Воронеже, 75 — в области. Полный список многоэтажек можно посмотреть на сайте.

Собственники квартир за полгода должны были решить, как будет формироваться фонд капремонта — на счете регионального оператора или на специальном счете. По Жилищному кодексу РФ, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает через восемь месяцев после публикации актуализированной региональной программы. Жильцы 217 многоэтажек получат первые квитанции от Фонда капремонта в июле 2017 года.