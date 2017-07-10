СМИ: Несмотря на падение цен, добыча нефти в США не замедлится

Несмотря на 17-процентное падение цен на нефть с апреля, американские компании готовы уже в следующем году, если не раньше, достичь нового рекордного уровня нефтедобычи более 10 млн баррелей в день, согласно правительству и аналитикам.

В пятницу цены на нефть в США снова упали, нефть WTI на NYMEX подешевела на 2,8% до 44,23 доллара за баррель. При этом число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до более чем 2-летнего максимума. За последние три недели нефтяные компании увеличили число буровых более на 100 единиц.

Компаниям удается поддерживать буровую активность благодаря привлечению на американском финансовом рынке 57 млрд долларов, которые были получены за последние 18 месяцев. Нефтяные компании эмитировали акции и высокодоходные облигации, которые раскупались инвесторами, а также привлекали финансирование фондов прямых инвестиций.

Запасшись деньгами, почти все компании увеличили объем бурения в начале 2017 года, надеясь на отскок цен.

Новый рост добычи снова захлестнул рынки. При этом финансовые результаты сланцевых компаний еще больше ухудшились, и некоторые стали беспокоиться о том, что рынки капитала финансируют стремление нефтяной отрасли расти.

«Самая большая проблема, которая сейчас стоит перед нашей отраслью, это вы», — заметил Эл Уолкер, гендиректор Anadarko Petroleum Corp., выступая перед инвесторами на конференции в прошлом месяце.

Участники рынков капитала побуждают нефтяные компании вести добычу любой ценой, наказывая тех, кто старается жить по средствам, заметил Уолкер.

По его словам, отрасли необходимо, чтобы инвесторы проявили дисциплину.

Но даже если компании в настоящее время сократят бурение, этого будет недостаточно для того, чтобы помешать росту предложения во второй половине года. Обычно рост числа буровых отражается на добыче сланцевой нефти с задержкой в 4−6 месяцев, напоминают аналитики.