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12:49 (мск), источник: ПРАЙМ

СМИ: Несмотря на падение цен, добыча нефти в США не замедлится

МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Дешевые деньги, доступные на американском финансовом рынке, позволяют производителям сланцевой нефти наращивать бурение даже при том, что добыча большинства компаний убыточна, передает Dow Jones со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Несмотря на 17-процентное падение цен на нефть с апреля, американские компании готовы уже в следующем году, если не раньше, достичь нового рекордного уровня нефтедобычи более 10 млн баррелей в день, согласно правительству и аналитикам.

В пятницу цены на нефть в США снова упали, нефть WTI на NYMEX подешевела на 2,8% до 44,23 доллара за баррель. При этом число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до более чем 2-летнего максимума. За последние три недели нефтяные компании увеличили число буровых более на 100 единиц.

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Компаниям удается поддерживать буровую активность благодаря привлечению на американском финансовом рынке 57 млрд долларов, которые были получены за последние 18 месяцев. Нефтяные компании эмитировали акции и высокодоходные облигации, которые раскупались инвесторами, а также привлекали финансирование фондов прямых инвестиций.

Запасшись деньгами, почти все компании увеличили объем бурения в начале 2017 года, надеясь на отскок цен.

Новый рост добычи снова захлестнул рынки. При этом финансовые результаты сланцевых компаний еще больше ухудшились, и некоторые стали беспокоиться о том, что рынки капитала финансируют стремление нефтяной отрасли расти.

«Самая большая проблема, которая сейчас стоит перед нашей отраслью, это вы», — заметил Эл Уолкер, гендиректор Anadarko Petroleum Corp., выступая перед инвесторами на конференции в прошлом месяце.

Участники рынков капитала побуждают нефтяные компании вести добычу любой ценой, наказывая тех, кто старается жить по средствам, заметил Уолкер.

По его словам, отрасли необходимо, чтобы инвесторы проявили дисциплину.

Но даже если компании в настоящее время сократят бурение, этого будет недостаточно для того, чтобы помешать росту предложения во второй половине года. Обычно рост числа буровых отражается на добыче сланцевой нефти с задержкой в 4−6 месяцев, напоминают аналитики.

Источники капитала, к которым имеют доступ нефтяные компании, слишком обильные, считает Билл Хербет, нефтегазовый аналитик Piper Jaffray’s Simmons & Co. International. Крупные компании-производители сланцевой нефти «могу получить тот объем средств, который им нужен, и инвестировать туда, куда им хочется».

Комментарии
3
Sergey Sergey
Естественно! Сланцевые вышки легко консервируются и так же моментально разворачиваются. США больше не дадут нефти подняться. Это было ясно как день, с самого начала конфликта. Так напрасно правительство надеется на нефте долларовый поток.
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N M
Дешёвые деньги - дешёвая нефть. Именно это имел в виду Трамп, когда говорил о том, что в случае отказа РФ от поставок нефти в Европу, он зальёт её дешёвой нефтью.
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Сергей Костенко
ОПЕК снижает добычу, а этим "партнёрам" из страны-бензоколонки - только того и надо...
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