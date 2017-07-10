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13:02 (мск), источник: АиФ Омск

Китайцы будут носить омский трикотаж

В конце июля в Маньчжурию оправят 1,5 тысячи вещей, произведённых на наших предприятиях.

1,5 тыс. изделий из трикотажа поставят из Омска в Маньчжурию в конце июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Их разместят в торговой зоне площадью 70 кв.метров.

Напомним, на прошлой неделе омская делегация вернулась из Маньчжурии, где представила продукты местного производства: мороженое, различные масла, кондитерские изделия, сгущённое молоко, мясные продукты, муку и крупы.

Кроме того, китайцев заинтересовали разработки омских предприятий, в частности в сельском хозяйстве, а также продукция лёгкой промышленности.

В ходе визита в КНР в зоне беспошлинной торговли открылся Омский торговый дом площадью 340 кв. метров.

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