Китайцы будут носить омский трикотаж

1,5 тыс. изделий из трикотажа поставят из Омска в Маньчжурию в конце июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Их разместят в торговой зоне площадью 70 кв.метров.

Напомним, на прошлой неделе омская делегация вернулась из Маньчжурии, где представила продукты местного производства: мороженое, различные масла, кондитерские изделия, сгущённое молоко, мясные продукты, муку и крупы.

Кроме того, китайцев заинтересовали разработки омских предприятий, в частности в сельском хозяйстве, а также продукция лёгкой промышленности.