Китайцы будут носить омский трикотаж
В конце июля в Маньчжурию оправят 1,5 тысячи вещей, произведённых на наших предприятиях.
В конце июля в Маньчжурию оправят 1,5 тысячи вещей, произведённых на наших предприятиях.
1,5 тыс. изделий из трикотажа поставят из Омска в Маньчжурию в конце июля, сообщает
Их разместят в торговой зоне площадью 70 кв.метров.
Напомним, на прошлой неделе омская делегация вернулась из Маньчжурии, где представила продукты местного производства: мороженое, различные масла, кондитерские изделия, сгущённое молоко, мясные продукты, муку и крупы.
Кроме того, китайцев заинтересовали разработки омских предприятий, в частности в сельском хозяйстве, а также продукция лёгкой промышленности.
В ходе визита в КНР в зоне беспошлинной торговли открылся Омский торговый дом площадью 340 кв. метров.