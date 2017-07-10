В Киеве суд арестовал дельфинарий «Немо»

Источник: УНИАН

Суд арестовал столичный дельфинарий «Немо». Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 3 июля этого года.

«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения», — говорится в документе.

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Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что 22.05.2017 ДП «АРДАЛ» (ИНН 30862359) на основании договора купли-продажи передает в собственность ОСОБА2 (РНОКНП НОМЕР1) земельный участок расположенный по адресу: АДРЕСА1, (кадастровый номер НОМЕР2), целевое назначение: для строительства, обслуживания и эксплуатации автозаправочного комплекса. В то время, как в настоящее время там расположено и эксплуатируется двухэтажное здание, в котором находится Киевский дельфинарий.

Согласно письму Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 09.06.2017, в департаменте отсутствует информация о выдаче разрешения ООО «Нерум», ООО «Ардал» или другим организациям на выполнение строительных работ по адресу: АДРЕСА1, (кадастровый номер НОМЕР2).

В решении отмечается, что несмотря на требования Закона, а именно то, что целевое назначение земельных участков не соответствовало намерениям застройщика и не рассчитано на строительство двухэтажного капитального здания, Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) не выданы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, а Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины не выдано соответствующее разрешение на выполнение строительных работ и с 2015 года не предпринималось никаких мер по устранению вышеуказанных нарушений.

«Указанное свидетельствует о возможном совершении должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины», — говорится в документе.

Суд постановил: «Наложить арест на земельный участок расположенный по адресу: АДРЕСА1 (кадастровый номер НОМЕР2), который на праве собственности зарегистрирован за ЛИЦО2, запретив распоряжаться и использовать любым образом указанным земельным участком и расположенным на нем строительными сооружениями, которые не зарегистрированы на праве собственности».