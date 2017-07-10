В Киеве суд арестовал дельфинарий «Немо»
Отмечается, что целевым назначением участка, на котором расположен дельфинарий, является строительство и обслуживание автозаправки.
Отмечается, что целевым назначением участка, на котором расположен дельфинарий, является строительство и обслуживание автозаправки.
Суд арестовал столичный дельфинарий «Немо». Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 3 июля этого года.
«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения», — говорится в документе.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено, что
Согласно письму Государственной
В решении отмечается, что несмотря на требования Закона, а именно то, что целевое назначение земельных участков не соответствовало намерениям застройщика и не рассчитано на строительство двухэтажного капитального здания, Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) не выданы градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, а Государственной
«Указанное свидетельствует о возможном совершении должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) и Государственной
Суд постановил: «Наложить арест на земельный участок расположенный по адресу: АДРЕСА1 (кадастровый номер НОМЕР2), который на праве собственности зарегистрирован за ЛИЦО2, запретив распоряжаться и использовать любым образом указанным земельным участком и расположенным на нем строительными сооружениями, которые не зарегистрированы на праве собственности».
Как сообщал УНИАН ранее, представители зоозащитных организаций подчеркивали необходимость прекратить деятельность дельфинария «Немо» в столице, определения о прининення деятельности которого вынесли уже два суда.