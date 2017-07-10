Мантуров открыл японский павильон на «Иннопроме» и попробовал суши
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступил на открытии японского павильона на «Иннопроме», передает корреспондент Накануне.RU.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступил на открытии японского павильона на «Иннопроме», передает корреспондент Накануне.RU.
Он напомнил, что главной темой выставки в этом году является «умное производство». Мантуров отметил важность
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отметил, что японской стороне на этот раз выделили целый павильон на «Иннопроме» и подчеркнул, что все, что представлено на выставке, уже внедрено и работает на рынке. После этого чиновники разрезали символическую красную ленточку.
Затем Денис Мантуров зашел в несколько павильонов, в одном из которых попробовал японскую кухню. Министр отметил, что она ему понравилась.
На стенде Японии, который представляет собой более 4 тыс. кв.м., представлены более 120 японских компаний. Манутров также отметил, что японцы призывают развивать не только производство, но и культуру.