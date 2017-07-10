Мантуров открыл японский павильон на «Иннопроме» и попробовал суши

Он напомнил, что главной темой выставки в этом году является «умное производство». Мантуров отметил важность российско-японских отношений в сфере высоких технологий.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко отметил, что японской стороне на этот раз выделили целый павильон на «Иннопроме» и подчеркнул, что все, что представлено на выставке, уже внедрено и работает на рынке. После этого чиновники разрезали символическую красную ленточку.

Затем Денис Мантуров зашел в несколько павильонов, в одном из которых попробовал японскую кухню. Министр отметил, что она ему понравилась.