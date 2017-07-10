В Перми с 1 августа жители обслуживаемых УК «ЖИЛСЕРВИС» домов будут оплачивать теплоресурсы напрямую

Такой шаг предусмотрен законодательством, и обусловлен имеющимися непогашенными долгами за тепловую энергию в размере 84,5 млн рублей.

Только за прошедший отопительный сезон долги ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» выросли более чем на 23 млн рублей, что подтверждено актами сверки.

Сейчас в отношении руководства УК «ЖИЛСЕРВИС» правоохранителями расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

По версии следствия, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», обслуживая дома, за которые ранее отвечала структура с идентичным названием ООО УК «Жилсервис» — «клон» ООО «Управляющая компания «Жилсервис», собирала денежные средства с населения в счет оплаты потребленных тепловых ресурсов, но не перечисляла их в адрес ресурсоснабжающей организации в полном объеме. Разницу между собранными и перечисленными средствами использовала в своих целях. Примечательно, что самую первую УК — ООО «Управляющая компания «Жилсервис» — в 2004—2011 гг. возглавлял Олег Брагин. В этом году он был приговорен к реальному сроку наказания за аналогичные действия, сопряженные с хищением не перечисленных в адрес энергетиков денежных средств. В настоящее время он отбывает срок в одной из исправительно-трудовых колоний в Пермском крае.

Важно подчеркнуть, что ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» намеренно затягивало процесс по урегулированию задолженности, что и привело к расторжению договора энергоснабжения. Начиная с 1 августа 2017 года жители данных домов будут рассчитываться с энергетиками напрямую. Квитанции гражданам от имени поставщика тепловой энергии «Пермской сетевой компании» будет выставлять краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье».

По словам директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, для жителей переход на прямые расчеты за теплоресурсы — единственная мера, которая обезопасит собственников помещений в многоквартирных домах от злоупотреблений со стороны недобросовестных управляющих компаний: «Применение системы прозрачных расчетов за отопление и горячую воду — это повсеместная мировая практика, которая с успехом применяется в России. Например, она уже несколько лет существует в Березниках и ряде добросовестных УК в Перми. Результаты показывают, что в домах, где жители перешли на прямые платежи, увеличивается собираемость и снижается уровень социальной напряженности. Как следствие, доверие пермяков к прямым платежам постоянно растет».