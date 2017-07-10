Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Реакция Пескова на сообщение о стычке Путина с Трампом на саммите
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп заявляет, что дважды сильно надавил на Путина – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
24Юбилей Тома Круза
13:16 (мск), источник: Новости Перми

В Перми с 1 августа жители обслуживаемых УК «ЖИЛСЕРВИС» домов будут оплачивать теплоресурсы напрямую

Договор теплоснабжения с УК-должником расторгается из-за многомиллионных долгов. Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», обслуживающую 65 многоквартирных домов в Свердловском районе Перми, о расторжении с 1 августа 2017 года действующего договора теплоснабжения.

Такой шаг предусмотрен законодательством, и обусловлен имеющимися непогашенными долгами за тепловую энергию в размере 84,5 млн рублей.

Только за прошедший отопительный сезон долги ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» выросли более чем на 23 млн рублей, что подтверждено актами сверки.

Сейчас в отношении руководства УК «ЖИЛСЕРВИС» правоохранителями расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

По версии следствия, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», обслуживая дома, за которые ранее отвечала структура с идентичным названием ООО УК «Жилсервис» — «клон» ООО «Управляющая компания «Жилсервис», собирала денежные средства с населения в счет оплаты потребленных тепловых ресурсов, но не перечисляла их в адрес ресурсоснабжающей организации в полном объеме. Разницу между собранными и перечисленными средствами использовала в своих целях. Примечательно, что самую первую УК — ООО «Управляющая компания «Жилсервис» — в 2004—2011 гг. возглавлял Олег Брагин. В этом году он был приговорен к реальному сроку наказания за аналогичные действия, сопряженные с хищением не перечисленных в адрес энергетиков денежных средств. В настоящее время он отбывает срок в одной из исправительно-трудовых колоний в Пермском крае.

Важно подчеркнуть, что ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» намеренно затягивало процесс по урегулированию задолженности, что и привело к расторжению договора энергоснабжения. Начиная с 1 августа 2017 года жители данных домов будут рассчитываться с энергетиками напрямую. Квитанции гражданам от имени поставщика тепловой энергии «Пермской сетевой компании» будет выставлять краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье».

По словам директора Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, для жителей переход на прямые расчеты за теплоресурсы — единственная мера, которая обезопасит собственников помещений в многоквартирных домах от злоупотреблений со стороны недобросовестных управляющих компаний: «Применение системы прозрачных расчетов за отопление и горячую воду — это повсеместная мировая практика, которая с успехом применяется в России. Например, она уже несколько лет существует в Березниках и ряде добросовестных УК в Перми. Результаты показывают, что в домах, где жители перешли на прямые платежи, увеличивается собираемость и снижается уровень социальной напряженности. Как следствие, доверие пермяков к прямым платежам постоянно растет».

Энергетики призывают жителей домов, обслуживаемых ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», внимательно изучать реквизиты в платежных документах. Легитимными квитанциями являются только платежки, выставленные от имени поставщика энергоресурса. По всем вопросам относительно расчетов за теплоресурсы можно обращаться в клиентский отдел Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 243−67−20.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Октябрьском районе пожилая женщина заблудилась в лесу
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках вооружения
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Производители сланцевой нефти наращивают бурение
Турецкого министра не пустили в Австрию
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках «Мстителей» Как сообщил актер в соцсетях, травму он получил после семи падений
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь