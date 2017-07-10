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16:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Почти на 1 млн рублей оштрафовали за полгода ростовских перевозчиков

Штрафы на сумму около 1 млн рублей выписал транспортным предприятиям донской столицы в первом полугодии 2017 года городской департамент транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили в ведомстве, по итогам проведенных в первом полугодии проверок оштрафованы 15 транспортных предприятий.

В сообщении отмечается, что сотрудники департамента транспорта донской столицы регулярно проверяют качество и безопасность перевозок в городе, а также техническое и санитарное состояние подвижного состава.

Кроме того, проводятся проверки в связи с обращениями горожан.

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