Почти на 1 млн рублей оштрафовали за полгода ростовских перевозчиков
Штрафы на сумму около 1 млн рублей выписал транспортным предприятиям донской столицы в первом полугодии 2017 года городской департамент транспорта.
Штрафы на сумму около 1 млн рублей выписал транспортным предприятиям донской столицы в первом полугодии 2017 года городской департамент транспорта.
Как сообщили в ведомстве, по итогам проведенных в первом полугодии проверок оштрафованы 15 транспортных предприятий.
В сообщении отмечается, что сотрудники департамента транспорта донской столицы регулярно проверяют качество и безопасность перевозок в городе, а также техническое и санитарное состояние подвижного состава.
Кроме того, проводятся проверки в связи с обращениями горожан.