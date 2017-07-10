ЦБ не видит законодательных оснований для ограничений по картам «Мир»

В понедельник газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Как отмечает издание, подключив автоперевод, бюджетники не будут расплачиваться «Миром», что всерьез беспокоит Банк России.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир». Документ обязывает банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту «Мир». При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты «Мир» взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.