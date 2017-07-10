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13:30 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ не видит законодательных оснований для ограничений по картам «Мир»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России не видит законодательных оснований для ограничения перевода средств с карт «Мир» на карты других платежных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

Источник: РИА Новости

В понедельник газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем. Как отмечает издание, подключив автоперевод, бюджетники не будут расплачиваться «Миром», что всерьез беспокоит Банк России.

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«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты “Мир”, в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов», — пояснили в пресс-службе регулятора.

«Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта “Мир”, законодательством не установлено», — сообщили в ЦБ.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир». Документ обязывает банки до 1 июля обеспечить их прием во всех своих устройствах. С этой даты при обращении бюджетников за открытием новой банковской карты, банки будут обязаны выдавать карту «Мир». При этом полностью перейти на нее бюджетники должны до 1 июля 2018 года. Пенсионеры же смогут получить карты «Мир» взамен действующих по истечении их срока действия, но не позже 1 июля 2020 года.

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