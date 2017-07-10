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14:22 (мск), источник: РИА Новости

В банке «Югра» изменили режим работы отделений

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк «Югра», попавший под введенный ЦБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, перевел работу всех своих офисов в консультационный режим, отделения будут открыты с 10 до 12 часов дня, сообщается на сайте кредитной организации.

Источник: Агентство «Москва»

«Сообщаем вам о временном изменении режима работы всех офисов банка: отделения будут работать в консультационном режиме с 10.00 до 12.00. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается на сайте банка.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению «Югрой».

Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Банк «Югра» был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

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