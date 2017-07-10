В банке «Югра» изменили режим работы отделений

«Сообщаем вам о временном изменении режима работы всех офисов банка: отделения будут работать в консультационном режиме с 10.00 до 12.00. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается на сайте банка.
Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению «Югрой».
Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.
Банк «Югра» был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.