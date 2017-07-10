В банке «Югра» изменили режим работы отделений

Источник: Агентство «Москва»

«Сообщаем вам о временном изменении режима работы всех офисов банка: отделения будут работать в консультационном режиме с 10.00 до 12.00. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается на сайте банка.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению «Югрой».

Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «Югры» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.