Суд привлек «Роснефть» и «Башнефть» в качестве заинтересованных лиц по иску АФК «Система»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 17 июля подготовку по исковому заявлению АФК «Система» о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров компании. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Сегодня суд привлек в качестве заинтересованных лиц компании “Роснефть”, “Башнефть” и “Система-Инвест”, а также продлил досудебную подготовку по делу до 14:30 мск 17 июля», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что компании привлечены для заслушивания судом их позиции по заявленному иску, которая будет учитываться при принятии решения.

Кроме того, в понедельник суд отказал в проведении экспертизы по иску и затребовал у нотариуса дополнительные документы. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает позиции заинтересованных лиц по делу, также стороны смогут заявить новые ходатайства. Переписка бывших топ-менеджеров «Башнефти» и АФК «Система» была приобщена к материалам дела в ходе предварительного судебного заседания по иску компании «Роснефть».