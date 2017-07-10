Суд привлек «Роснефть» и «Башнефть» в качестве заинтересованных лиц по иску АФК «Система»
Компании привлечены для заслушивания судом их позиции по иску. Она будет учитываться при принятии решения.
Компании привлечены для заслушивания судом их позиции по иску. Она будет учитываться при принятии решения.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 17 июля подготовку по исковому заявлению АФК «Система» о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров компании. Об этом ТАСС сообщила
«Сегодня суд привлек в качестве заинтересованных лиц компании “Роснефть”, “Башнефть” и “Система-Инвест”, а также продлил досудебную подготовку по делу до 14:30 мск 17 июля», — сказала она.
Кроме того, в понедельник суд отказал в проведении экспертизы по иску и затребовал у нотариуса дополнительные документы. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает позиции заинтересованных лиц по делу, также стороны смогут заявить новые ходатайства. Переписка бывших
В настоящее время Арбитражный суд Башкирии рассматривает по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных «Башнефти», по мнению нефтяной компании, в результате реорганизации в 2014 году.