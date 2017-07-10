Путин совершил виртуальный тур по предприятиям РМК

Источник: УралИнформБюро

Президент РФ Владимир Путин во время визита на международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге посетил стенд Русской медной компании.

Главу государства сопровождали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Игорь Холманских, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На стенде одного из ключевых участников выставки — Русской медной компании — Владимира Путина встретил председатель совета директоров холдинга Игорь Алтушкин. Он ознакомил президента с основными направлениями деятельности РМК в горнодобывающей и металлургической отраслях, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе группы компаний.