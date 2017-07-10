До 80 миллионов рублей потратят власти на новые автобусы в Челябинске

Некоторые автобусы заменят уже существующие, отмечают в администрации Челябинска. Сейчас транспортное управления ремонтирует машины, которые простаивали в гараже. На линии сейчас работают 120 автобусов, мы хотим увеличить их количество до 200, говорит Глава города Евгений Тефтелев.

В этом году уже удалось разработать новые рейсы и добавить машины на городские и садовые маршруты для удобства пассажиров. Кроме того, в Челябинске постоянно ловят маршрутчиков-нелегалов.

За последнюю неделю ГИБДД вычислило два маршрутных автобуса, которые работали под видом экскурсионных, передает директор ООО «Челябинский городской транспорт» Дмитрий Холод.