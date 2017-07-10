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13:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

До 80 миллионов рублей потратят власти на новые автобусы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля, ФедералПресс. В Челябинске на бюджетные средства планируют купить 20 автобусов до конца года. На это потратят от 48 до 80 миллионов рублей.

Некоторые автобусы заменят уже существующие, отмечают в администрации Челябинска. Сейчас транспортное управления ремонтирует машины, которые простаивали в гараже. На линии сейчас работают 120 автобусов, мы хотим увеличить их количество до 200, говорит Глава города Евгений Тефтелев.

В этом году уже удалось разработать новые рейсы и добавить машины на городские и садовые маршруты для удобства пассажиров. Кроме того, в Челябинске постоянно ловят маршрутчиков-нелегалов.

За последнюю неделю ГИБДД вычислило два маршрутных автобуса, которые работали под видом экскурсионных, передает директор ООО «Челябинский городской транспорт» Дмитрий Холод.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Челябинске сократили 10 маршрутов городских автобусов.

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