Украина договаривается о поставках антрацита с наибольшей угледобывающей компанией США, — СМИ

Источник: Ipress.ua

«Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям, — говорится в статье Зеркала недели.

Также уточняется, что в среднем 16 млн тонн угля в год импортируется через два морских порта, принадлежащих этому гиганту.

Издание отмечает, что в июне Пенсильванию посетила делегация из Украины.

«Большого договора пока нет. Однако появилась информация Минэнерго о будущих поставках в августе-сентябре 120 тыс. Тонн угля с США, то есть одного судна-углевоз» , — говорится в статье.

Сейчас все ждут двусторонней встречи между представителями Украины и США «по стратегическим поставкам угля для украинских нужд». Объемы поставок угля в Украине могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов продавать Украине «миллионы и миллионы тонн угля».

Кроме того, Порошенко заявил, что будет увеличено судьбу американских поставщиков ядерного топлива в Украине.