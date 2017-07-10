Украина договаривается о поставках антрацита с наибольшей угледобывающей компанией США, — СМИ
Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с наибольшей угледобывающей компанией США — XCOAL Energy & RESOURCES.
Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с наибольшей угледобывающей компанией США — XCOAL Energy & RESOURCES.
«Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям, — говорится в статье Зеркала недели.
Также уточняется, что в среднем 16 млн тонн угля в год импортируется через два морских порта, принадлежащих этому гиганту.
Издание отмечает, что в июне Пенсильванию посетила делегация из Украины.
«Большого договора пока нет. Однако появилась информация Минэнерго о будущих поставках в
Сейчас все ждут двусторонней встречи между представителями Украины и США «по стратегическим поставкам угля для украинских нужд». Объемы поставок угля в Украине могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов продавать Украине «миллионы и миллионы тонн угля».
Кроме того, Порошенко заявил, что будет увеличено судьбу американских поставщиков ядерного топлива в Украине.
Напомним, 20 июня президент Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США встретился с министром энергетики США Риком Перри.