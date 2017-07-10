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13:50 (мск), источник: RNS

Силуанов: приватизация в условиях санкций не имеет смысла

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что продавать госсобственность в условиях международных санкций не имеет смысла — в связи с заниженной стоимостью предприятий, сообщает агентство Reuters.

Источник: РИА "Новости"

Силуанов рассказал, что у государства еще остались компании, которые являются ключевыми игроками на отдельных рынках, однако вместе с их приватизацией есть риск утратить контроль над предприятиями.

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«Решения о продаже могут привести к потере контроля государства. Надо ли сейчас это делать, когда над Россией нависли санкции, когда стоимость компаний в условиях таких режимов явно занижена?.. Ранее у нас были планы по продаже госпакета ВТБ, но ВТБ под санкциями, поэтому сейчас нет смысла продавать. Если продать еще часть “Роснефти”, то государство потеряет контроль за стратегическим активом. В целом, конечно, Минфин выступает за увеличение доходов от приватизации, но не всегда это совпадает с логикой принятия решений о продаже компаний», — заявил министр.

По информации агентства, Минфин планирует получить от приватизации 36 млрд рублей в ближайшие три года.

Министр также пояснил необходимость проведения жесткой бюджетной политики. «Поэтому нам и нужен низкий дефицит бюджета: масштабная приватизация не планируется, на внешних рынках тоже много не займем, к тому же дополнительный приток валюты в страну может привести к укреплению рубля», — сказал Силуанов.

Комментарии
10
Без Имени
Российским частникам памятник при жизни ставить надо. Только благодаря им, страна еще на плаву держится.
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Сергей Костенко
Вы экономист или финансист???
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Юрий Жданов
Слова, слова и опять слова. Приватизируют и раздербанят опять свои, друзья и нужные люди. А Силуянов говорит все, что ему сказали сказать, проанализируйте его последние выступления и слова, как флюгер!
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