Силуанов: приватизация в условиях санкций не имеет смысла

Силуанов рассказал, что у государства еще остались компании, которые являются ключевыми игроками на отдельных рынках, однако вместе с их приватизацией есть риск утратить контроль над предприятиями.

«Решения о продаже могут привести к потере контроля государства. Надо ли сейчас это делать, когда над Россией нависли санкции, когда стоимость компаний в условиях таких режимов явно занижена?.. Ранее у нас были планы по продаже госпакета ВТБ, но ВТБ под санкциями, поэтому сейчас нет смысла продавать. Если продать еще часть “Роснефти”, то государство потеряет контроль за стратегическим активом. В целом, конечно, Минфин выступает за увеличение доходов от приватизации, но не всегда это совпадает с логикой принятия решений о продаже компаний», — заявил министр.