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14:04 (мск), источник: "Российская газета"

Средний Урал готов отправить инвесторов в космос

Сегодня большинство промышленных предприятий уже понимают, что открыв свои производственные цеха для экскурсий, они не просто удовлетворяют любопытство посетителей, а решают, в первую очередь, важнейшие собственные задачи.

— Развитие туризма стимулирует еще 53 отрасли народного хозяйства, — рассказал в рамках «Иннопрома-2017» Роман Скорый, заместитель руководителя Ростуризма. — Иностранцы, побывав на наших заводов, смогут избавиться от ложных представлений о России, ведь демонстрация прозрачности и честности управления улучшают имидж и репутацию компании, а также позволяют расширить рынки сбыта продукции.

— Каждая экскурсия — это несколько часов активной рекламы да еще и за деньги, возможно, потенциальных конкурентов, — считает Елена Кривенкова, представитель «Деловой России». — В этом случае становится осмысленной уборка в цехах, чистота униформы, у персонала предприятия появляется дополнительная функция ценного музейного экспоната, за действиями которого наблюдают десятки глаз.

По ее словам, мировому промышленному туризму больше ста лет. Например, шоколадная фабрика Cadbury каждый год принимает до 400 тысяч туристов — доходы от экскурсий превышают доходы от производства. В нашей стране драйвером промышленного туризма является Свердловская область.

— К проекты «Единая промышленная карта» присоединились 26 регионов, 300 предприятий, из которых 139 — это предприятия Среднего Урала, — поясняет Вероника Пиджакова, руководитель проекта. — Каждый день мы отправляет по десять автобусов на заводы. В год насчитываем уже 180 тысяч туристов в рамках нашей карты.

Промышленные тематические туры сегодня возможны по совершенно разным направлениям — энергетика (единственная в России атомная электростанция), оборонное производство, цветные металлы, металлопрокат, машиностроение, упаковка и мультимедиа. Можно побывать на молочно-товарной ферме, хлебной базе — единственном в Свердловской области стратегическом объекте продовольственной безопасности. Можно также побывать на научно-производственном объединении, выпускающем системы управления для работы в космосе.

— Свердловской области это нужно затем, что работая с молодежью и показывая им потенциал региона, мы делаем вклад в будущее. Это не только профориентация подрастающего поколения в целях привлечения на технические специальности, но и повышение престижности работы в промышленной сфере, — говорит Александр Породнов, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области.

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