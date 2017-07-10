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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье внедряют информационные системы Москвы

Правительство Москвы и правительство Пермского края подписали соглашение о предоставлении лицензии на использование информационных систем Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Согласно достигнутым договоренностям, правительство Москвы передает более 20 информационных систем в Пермский край на безвозмездной основе. Системы автоматизируют различные функции органов власти, наиболее востребованные в регионе.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Прикамье получит информационные системы, необходимые для мониторинга комплексного развития региона, дистанционного обучения, управления городскими финансами, создания мобильных сервисов, управления инвестиционной деятельностью, мониторинга общественной безопасности, автоматизации управления городским хозяйством, функции открытого правительства и обратной связи с жителями.

Основные компоненты одной из информационных систем реализованы в интерактивном проекте «Управляем вместе», созданного по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. «Управляем вместе» дает возможность каждому жителю участвовать в развитии региона, следить за сроками и качеством реализуемых объектов, контролировать подрядчиков и руководителей на местах. На портале уже зарегистрировалось более 2 тысяч пользователей, готовых принимать участие в реализации программы развития Пермского края и активно следить за работами по ремонту дорог и благоустройству в регионе.

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