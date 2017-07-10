В Прикамье внедряют информационные системы Москвы
Правительство Москвы и правительство Пермского края подписали соглашение о предоставлении лицензии на использование информационных систем Москвы.
Правительство Москвы и правительство Пермского края подписали соглашение о предоставлении лицензии на использование информационных систем Москвы.
Согласно достигнутым договоренностям, правительство Москвы передает более 20 информационных систем в Пермский край на безвозмездной основе. Системы автоматизируют различные функции органов власти, наиболее востребованные в регионе.
Как сообщает
Основные компоненты одной из информационных систем реализованы в интерактивном проекте «Управляем вместе», созданного по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. «Управляем вместе» дает возможность каждому жителю участвовать в развитии региона, следить за сроками и качеством реализуемых объектов, контролировать подрядчиков и руководителей на местах. На портале уже зарегистрировалось более 2 тысяч пользователей, готовых принимать участие в реализации программы развития Пермского края и активно следить за работами по ремонту дорог и благоустройству в регионе.