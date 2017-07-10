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15:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан представил свою экспозицию на «Иннопроме-2017»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Екатеринбурге осмотрел экспозицию международной промышленной выставки «Иннопром-2017», организованной на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов и представители татарстанской делегации ознакомились с последними технологиями и продукцией в области металлообработки, управления производством, инновационными решениями в сфере автомобилестроения и робототехники, новыми информационными и коммуникационными системами в промышленности, зарубежным и отечественным опытом внедрения и использования энергосберегающих технологий.

О новых разработках своих компаний Рустаму Минниханову рассказали представители «Ренова», «Швабе», «ПНК Групп», «УАЗ», ряда малых и средних предприятий России.

Также татарстанский лидер ознакомился со стендами компаний из Японии, которая в этом году выступает страной-партнером «Иннопрома»: Toyota, Mitsubishi, Fanuc и др.

Свою экспозицию на выставке продемонстрировал и Татарстан. На специальном стенде представлена информация об экономике республики, структуре и объемах промышленного производства, ключевых отраслях производственной сферы, ведущих компаниях РТ («Татнефть», «ТАИФ», «Казанский вертолетный завод», «КАМАЗ» и др.). Презентация ведется по отдельным тематическим разделам: «Нефтепереработка», «Химическая промышленность», «Автомобилестроение», «Авиастроение», «Судостроение», «Энергетический комплекс», «Товары для потребительского рынка».

Напомним, что в этом году «Иннопром» проходит в восьмой раз по теме «Умное производство. Глобальный подход». В экспозиции участвуют 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на выставку свои торгово-промышленные делегации.

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