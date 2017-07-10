Вице-мэр Краснодара Зименко: Об остановке работы КТТУ не может быть и речи
Заместитель мэра Краснодара Евгений Зименко прокомментировал письмо «Городских решений» о кризисе в КТТУ.
Заместитель мэра Краснодара Евгений Зименко прокомментировал письмо «Городских решений» о кризисе в КТТУ.
«Ни о какой остановке работы предприятия не может идти и речи. Город ни при каких обстоятельствах не останется без КТТУ. Администрация сделает все, чтобы предприятие вышло на стабильную работу. Глава города встретится с коллективом в среду, на ней как раз и будут обсуждать текущую ситуацию, существующие проблемы и возможные решения», — рассказал Зименко порталу Юга.ру.
Зименко отметил, что разовыми решениями ситуацию в КТТУ не исправить. По его словам, проблемы копились годами, в это время в том числе внутри самого предприятия им не уделялось внимания. С конца 2016 года по поручению мэра идет выработка стратегии развития муниципального транспортного предприятия.
«До сих пор, например, часто озвучивалось, что трамвай — прибыльное подразделение, автобус убыточен, а троллейбус сильно убыточен. Но предприятие не делало глубокого анализа прибыльности и убыточности в разрезе каждого маршрута, не определяли причины. Сейчас определены такие маршруты, которые являются прибыльными и убыточными, идет кропотливая работа, чтобы выяснить, почему, и наметить мероприятия по исправлению ситуации. Конечно, важно отметить, что стратегический приоритет, безусловно, останется за маршрутами муниципального перевозчика. На основе этой работы будет также корректироваться система пассажирского транспорта Краснодара», — сказал Зименко.
Он добавил, что идет работа по увеличению доли оплаты с помощью электронных систем и налаживанию соответствующего контроля. На первых пилотных маршрутах (выбрали убыточные маршруты) выручка выросла на 15%.
«Также ведется работа по повышению доходности побочных направлений работы КТТУ. Недавно объявлены торги на право размещения рекламы на общественном транспорте, по результатам этих торгов администрация планирует привлечь 45 млн рублей на первом этапе и еще 45 млн в течение трех лет. Эти деньги в полном объеме пойдут в КТТУ. До сих пор размещение рекламы на общественном транспорте КТТУ приносило гораздо меньшие деньги. За прошедшие три года всего 11 млн рублей», — сказал Зименко.