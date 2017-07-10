Вице-мэр Краснодара Зименко: Об остановке работы КТТУ не может быть и речи

Источник: ЮГА.ру

«Ни о какой остановке работы предприятия не может идти и речи. Город ни при каких обстоятельствах не останется без КТТУ. Администрация сделает все, чтобы предприятие вышло на стабильную работу. Глава города встретится с коллективом в среду, на ней как раз и будут обсуждать текущую ситуацию, существующие проблемы и возможные решения», — рассказал Зименко порталу Юга.ру.

Зименко отметил, что разовыми решениями ситуацию в КТТУ не исправить. По его словам, проблемы копились годами, в это время в том числе внутри самого предприятия им не уделялось внимания. С конца 2016 года по поручению мэра идет выработка стратегии развития муниципального транспортного предприятия.

«До сих пор, например, часто озвучивалось, что трамвай — прибыльное подразделение, автобус убыточен, а троллейбус сильно убыточен. Но предприятие не делало глубокого анализа прибыльности и убыточности в разрезе каждого маршрута, не определяли причины. Сейчас определены такие маршруты, которые являются прибыльными и убыточными, идет кропотливая работа, чтобы выяснить, почему, и наметить мероприятия по исправлению ситуации. Конечно, важно отметить, что стратегический приоритет, безусловно, останется за маршрутами муниципального перевозчика. На основе этой работы будет также корректироваться система пассажирского транспорта Краснодара», — сказал Зименко.

Он добавил, что идет работа по увеличению доли оплаты с помощью электронных систем и налаживанию соответствующего контроля. На первых пилотных маршрутах (выбрали убыточные маршруты) выручка выросла на 15%.