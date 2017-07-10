Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самарской области за месяц снизилась на 337 рублей

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 5457 квартир, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 5 281 квартирой. Замыкает список Октбярьск — 114 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июне 2017 года составила 44 545 рублей.
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55 683 руб., самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 739 рублей.
Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:
«В июне 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 337 рублей по отношению к аналогичному показателю мая 2017 года. Это незначительная коррекция. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (июнь 2016 года) снижение более существенное — на 3 171 рубль или 6,64%», сообщает пресс-служба СОФЖИ.