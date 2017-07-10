Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самарской области за месяц снизилась на 337 рублей

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 5457 квартир, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 5 281 квартирой. Замыкает список Октбярьск — 114 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июне 2017 года составила 44 545 рублей.