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15:31 (мск), источник: НИА Самара

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Самарской области за месяц снизилась на 337 рублей

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 820 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в июне 2017 года.

На первом месте по количеству предложений находится Самара — 5457 квартир, на втором с небольшим отставанием — Тольятти с 5 281 квартирой. Замыкает список Октбярьск — 114 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июне 2017 года составила 44 545 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 55 683 руб., самая низкая, также традиционно — в Октябрьске — 23 739 рублей.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:

«В июне 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 337 рублей по отношению к аналогичному показателю мая 2017 года. Это незначительная коррекция. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (июнь 2016 года) снижение более существенное — на 3 171 рубль или 6,64%», сообщает пресс-служба СОФЖИ.

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