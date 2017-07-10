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14:18 (мск), источник: RNS

ЦБ направил в правоохранительные органы обращения в связи с работой банка «Югра»

Центральный банк, который ввел временную администрацию в банк «Югра», направил в правоохранительные органы обращения о деятельности банка, рассказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Источник: Reuters

«Да, основания, есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы», — сказал Поздышев.

«Касательно деятельности банка», — уточнил он.

Временная администрация введена на полгода, мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на три месяца. Цель — выявление реального финансового состояния банка. Объем вкладов на 1 июня составил 185 млрд руб., из которых 170 млрд руб. застрахованы.

Президент «Югры» Алексей Нефедов в разговоре с RNS назвал ситуацию вокруг банка «непонятной», а также заявил, что решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации. Об этом он сказал в разговоре с RNS.

По словам Поздышева, регулятор видит признаки возможного предоставления неверной финансовой отчетности, а также намерен проверить, не кредитовали ли собственники бизнес за счет кредитного портфеля банка. Мажоритарный акционером является бизнесмен Алексей Хотин.

«Это большое количество заемщиков, которые формально между собой совершенно не связаны, но при внимательном изучении денежных потоков можно предположить, что средства эти собираются и в результате уходят на проекты собственников. Опять же временная администрация, получив все кредитные досье и получив контроль над операциями банка… и поможет это выяснить и доказать», — пояснил Поздышев.

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