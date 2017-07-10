ЦБ направил в правоохранительные органы обращения в связи с работой банка «Югра»

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«Да, основания, есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы», — сказал Поздышев.

«Касательно деятельности банка», — уточнил он.

Временная администрация введена на полгода, мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на три месяца. Цель — выявление реального финансового состояния банка. Объем вкладов на 1 июня составил 185 млрд руб., из которых 170 млрд руб. застрахованы.

Президент «Югры» Алексей Нефедов в разговоре с RNS назвал ситуацию вокруг банка «непонятной», а также заявил, что решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации. Об этом он сказал в разговоре с RNS.

По словам Поздышева, регулятор видит признаки возможного предоставления неверной финансовой отчетности, а также намерен проверить, не кредитовали ли собственники бизнес за счет кредитного портфеля банка. Мажоритарный акционером является бизнесмен Алексей Хотин.