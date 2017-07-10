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14:32 (мск), источник: Интерфакс

В ЦБ рассказали о недостоверной отчетности и манипуляциях с вкладами в банке «Югра»

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — ЦБ РФ видит признаки того, что банк «Югра» предоставлял регулятору недостоверную отчетность, а также занимался манипуляциями с вкладами, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам в понедельник.

Источник: Агентство «Москва»
На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами.
Василий Поздышев
зампред ЦБ
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По его словам, существует несколько видов манипуляций со вкладами. «Самое, скажем так, известное нарушение — это забалансовые вклады. Вы знаете, что банк с апреля прошлого года находится на ограничении. Тем не менее, особенно в последнее время, появилась достаточно активная реклама, тем не менее, это никак не отражается в балансе», — сказал зампред ЦБ.

«Вторая возможность, которой неправомерно пользуются банки — это безвременное списание средств вкладчиков без информирования самих вкладчиков, так называемый “котловой” метод исполнения обязательств», — добавил В. Поздышев.

Он пояснил, что если у банка не хватает ликвидности, то банк может списывать средства вкладчикам, а потом восстанавливать их, при этом не информируя клиентов о проведенных операциях. «Я не говорю, что это относится к конкретному банку», — уточнил Поздышев. Подобная схема применялась в банке «Пересвет».

И третий пример того, как можно манипулировать со вкладами, обходя ограничения Банка России на прием вкладов населения, — это выдача вклада вместе с одной акцией банка. Признаки этого последнего нарушения мы в банке “Югра” отметили, заметили и увидели.
Василий Поздышев
зампред ЦБ
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По его словам, после того, как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию.

Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко уточнила, что объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 млрд рублей. «Это все-таки прошлый год, а временная администрация только сейчас. Может быть, было что-то еще», — сказала Орленко. По словам Поздышева, под страховое покрытие на 1 июня подпадают порядка 170 млрд рублей вкладов физлиц в «Югре».

На 31 марта 2017 года, согласно данным по МСФО, в банке находилось 196,8 млрд рублей средств клиентов, большую часть средств (92,9%) составляли средства физлиц — 182,9 млрд рублей.

Комментарии
1
Юрий Жданов
А где Вы раньше были? Сколько говорили о банках "Кедр", "Пушкино" и др., но это произошло у Алякина Александра. Практически все руководство ЦБ об этом знало, но молчало, Почему?.Мне кажется, что ЦБ все по барабану и они занимаются своими делами, или им мало отстегивают. Спасибо.
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ЦБ на полгода вводит временную администрацию в банке «Югра»
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