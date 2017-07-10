Южноуральцам рассказали, как оплачивать электроэнергию без квитанций

Источник: РИА "Новости"

Жители Челябинской области могут оплачивать электроэнергию без бумажных квитанций, сообщают в ПАО «Челябэнергосбыт».

Электроэнергия — это товар. Как правило, мы оплачиваем любую покупку в момент приобретения. Для юридических лиц так и происходит: оплата за текущее потребление электроэнергии должна быть произведена в том же месяце. Для населения законодатель делает большое исключение, предоставив возможность оплачивать потребление прошедшего месяца с рассрочкой до 10 числа следующего месяца.

«К нам обращаются потребители с вопросами, как оплачивать электроэнергию вовремя, если квитанции могут задержаться при доставке, — отметил начальник управления технологических расчётов с потребителями ПАО “Челябэнергосбыт” Леонид Саплин. — Сегодня практически все платёжные системы сориентированы на систему “Город”, в которой первого числа каждого месяца появляются все данные по каждому потребителю, позволяющие провести оплату за потреблённую электроэнергию. Это электронный платёжный документ. Таким образом, потребителей ничто не задерживает провести оплату до 10 числа».

Сформированная квитанция также доступна в начале месяца в «Личном кабинете» на сайте ПАО «Челябэнергосбыт». Сервис хранит и предыдущие извещения, любое из них можно распечатать. Таким образом, квитанция на бумажном носителе становится неким архивным документом.

Покупка и продажа электроэнергии — процесс единый: вы платите сбытовой структуре за потреблённую электроэнергию, сбыт этими деньгами оплачивает на оптовом рынке закупленную мощность. А сетевой организации — затраты на передачу этой электрической энергии. Своевременная оплата потребителями — залог качества поставляемого электричества.