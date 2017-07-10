В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона

Движение транспорта по ул. Багратиона на пересечении с 3-й Челюскинцев будет закрыто с 22.45 14 июля до 05.00 17 июля, сообщает ООО «Теплогенерирующий комплекс».

В это время организация планируют провести ремонт подземных коммуникаций открытым способом.

Проехать по улице будет невозможно в обоих направлениях, поэтому общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. И в обратном направлении так же: Челюскинцев — 21-я Амурская — 4-я Челюскинцев.