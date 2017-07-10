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14:35 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона

Общественный транспорт будет объезжать участок, на котором будут проводить ремонт.

Движение транспорта по ул. Багратиона на пересечении с 3-й Челюскинцев будет закрыто с 22.45 14 июля до 05.00 17 июля, сообщает ООО «Теплогенерирующий комплекс».

В это время организация планируют провести ремонт подземных коммуникаций открытым способом.

Проехать по улице будет невозможно в обоих направлениях, поэтому общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. И в обратном направлении так же: Челюскинцев — 21-я Амурская — 4-я Челюскинцев.

«С нами согласовали полное закрытие движения, потому что надо менять гильзу. Идёт обрушение тротуарной части и разрушение дорожного покрытия проезжей части — около 1,5−2 метров со стороны школы № 16 в створе нерегулируемого пешеходного перехода. И с другой стороны тоже просадка», — объяснил замдиректора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.

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