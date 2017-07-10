В Омске на три дня закроют проезд по улице Багратиона
Общественный транспорт будет объезжать участок, на котором будут проводить ремонт.
Общественный транспорт будет объезжать участок, на котором будут проводить ремонт.
Движение транспорта по ул. Багратиона на пересечении с 3-й Челюскинцев будет закрыто с 22.45 14 июля до 05.00 17 июля, сообщает ООО «Теплогенерирующий комплекс».
В это время организация планируют провести ремонт подземных коммуникаций открытым способом.
Проехать по улице будет невозможно в обоих направлениях, поэтому общественный транспорт будет объезжать участок через ул. 4-я Челюскинцев, 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев. И в обратном направлении так же: Челюскинцев — 21-я Амурская — 4-я Челюскинцев.
«С нами согласовали полное закрытие движения, потому что надо менять гильзу. Идёт обрушение тротуарной части и разрушение дорожного покрытия проезжей части — около 1,5−2 метров со стороны школы № 16 в створе нерегулируемого пешеходного перехода. И с другой стороны тоже просадка», — объяснил замдиректора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.