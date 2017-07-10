Японцам предложили строить на Среднем Урале дата-центры
И оптимизировать дорожное движение.
И оптимизировать дорожное движение.
Пакет предложений по развитию сотрудничества передал
Инициативы разработаны правительством региона вместе с промышленниками и Корпорацией развития Среднего Урала. Они касаются передовых технологий, промкооперации, энергетики, лесопереработки, совершенствования городской инфраструктуры, медицины и гуманитарных обменов. Отдельно оговариваются возможности и государственная поддержка партнерства малых и средних предприятий Свердловской области и Страны восходящего солнца.
Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, документ отвечает задачам, сформулированным лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Синдзо Абэ в так называемом «Плане из восьми пунктов».
В сфере передовых технологий акцент сделан на возможности объединения знаний Японии и России в сфере информационных технологий. «В Свердловской области есть условия для построения и развития мультисервисной сети передачи данных,
Локализация высокотехнологичных производств на Среднем Урале расширит ассортимент и рынок сбыта регионального промышленного комплекса. В этом направлении уже имеется положительный опыт сотрудничества.
Японские технологии планируют использовать в создании комфортной и чистой городской среды. Например, при перепрофилировании территорий бывших заводов, развитии транспортной инфраструктуры, оптимизации дорожного движения и модернизации объектов
В плане обозначены и проекты, касающиеся высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, японские компании могут принять участие в создании радиофармпрепаратов.
Стоит отметить, что по итогам первого квартала 2017 года Япония поднялась на 13 позицию в списке торговых партнеров Свердловской области. Товарооборот за три месяца вырос более чем на 40% и составил 36,7 миллиона долларов.
В работе ИННОПРОМа участвуют более 150 японских промышленных компаний и около 500 представителей бизнеса и власти. На национальном стенде представлены Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries.