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15:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Японцам предложили строить на Среднем Урале дата-центры

И оптимизировать дорожное движение.

Источник: УралИнформБюро

Пакет предложений по развитию сотрудничества передал экс-главе правительства Японии Ёсиро Мори и министру экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Высокие гости прибыли в Екатеринбург для участия в работе VIII международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

Инициативы разработаны правительством региона вместе с промышленниками и Корпорацией развития Среднего Урала. Они касаются передовых технологий, промкооперации, энергетики, лесопереработки, совершенствования городской инфраструктуры, медицины и гуманитарных обменов. Отдельно оговариваются возможности и государственная поддержка партнерства малых и средних предприятий Свердловской области и Страны восходящего солнца.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики региона, документ отвечает задачам, сформулированным лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Синдзо Абэ в так называемом «Плане из восьми пунктов».

В сфере передовых технологий акцент сделан на возможности объединения знаний Японии и России в сфере информационных технологий. «В Свердловской области есть условия для построения и развития мультисервисной сети передачи данных, дата-центров. В рамках выставки эти вопросы будут обсуждаться как с японской стороной, так и с другими международными партнерами нашего региона», — отметил Е. Куйвашев.

Локализация высокотехнологичных производств на Среднем Урале расширит ассортимент и рынок сбыта регионального промышленного комплекса. В этом направлении уже имеется положительный опыт сотрудничества.

Японские технологии планируют использовать в создании комфортной и чистой городской среды. Например, при перепрофилировании территорий бывших заводов, развитии транспортной инфраструктуры, оптимизации дорожного движения и модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса.

В плане обозначены и проекты, касающиеся высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, японские компании могут принять участие в создании радиофармпрепаратов.

Стоит отметить, что по итогам первого квартала 2017 года Япония поднялась на 13 позицию в списке торговых партнеров Свердловской области. Товарооборот за три месяца вырос более чем на 40% и составил 36,7 миллиона долларов.

В работе ИННОПРОМа участвуют более 150 японских промышленных компаний и около 500 представителей бизнеса и власти. На национальном стенде представлены Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki Heavy Industries.

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