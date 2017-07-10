Омичи будут платить за ЖКХ по новым тарифам

С 1 июля 2017 года в Омской области начнут платить за коммуналку по другим тарифам.

В новшестве разбирался корреспондент «АиФ в Омске». Тарифы на Жилищно-коммунальные услуги для жителей Омской области в первой половине 2017 года оставались прежними, но уже с 1 июля 2017 года подверглись индексации.

Повышение цен на газ, воду, электричество и отопление в среднем составило 4,5 процента, что ниже среднегодовой инфляции за 2016 год и соответствует предельному индексу роста коммунальных тарифов, установленному федеральным правительством для региона. Он составил 6,7 процента.

Что такое тарифы?

Тариф — это цена за единицу коммунального ресурса. То, сколько вам нужно этого ресурса, — это объём. Из тарифа и объёма складывается размер платы за потреблённый ресурс. Тарифы утверждаются только региональными органами государственной власти. Более никто — ни коммунальные службы, ни ТСЖ, ни ресурсоснабжающие предприятия, — не имеют права этого делать. Понятно, что поставщики ресурсов заинтересованы в повышении тарифов. Более того, если государство установит слишком низкие тарифы, ресурсники разорятся и будут вынуждены уйти с рынка. Чтобы не допустить коммунального коллапса, региональная энергетическая комиссия Омской области запрашивает у поставщиков, какими они хотели бы видеть тарифы и какие аргументы в защиту этого они могут предоставить. Это называется обоснованием величины тарифа. Сейчас по всем видам регулирования установлены тарифы более чем для 500 ресурсоснабжающих организаций.

На 2017 год по Омской области по сферам средний рост тарифов с 1 июля определён следующим образом:

3,7% — электроэнергия;

3,9% — сжиженный газ;

5,9% — природный газ;

4,1% — теплоснабжение;

5,5% — холодное и горячее водоснабжение;

4,7% — водоотведение;

0% — твердое топливо.

Горячие батареи.

В сфере теплоснабжения в Омске установлено 158 тарифов, районах — 286. Снижение тарифов произошло у 15 организаций (7 в городе Омске).

Например, в Омске у ООО СМТ «Стройбетон» (обслуживаете жителей микрорайона «Амурский-2») тариф снизился почти на 19 процентов в связи с увеличением полезного отпуска из-за ввода в эксплуатацию нового жилья на территориях.

В Омске исключение составит тариф на тепловую энергию для потребителей МП г. Омска «Тепловая компания» от собственных тепловых источников, для которой депутатами было принято решение о согласовании порогового значения роста тарифов выше предельных значений со 2-го полугодия до 14,5 процента. Предприятие не сумело в полном объеме подтвердить свои потребности, поэтому тариф утвержден с приростом относительно декабря на 9,1 процента, а не на 14,8 процента, как планировалось.

Водоснабжение и водоотведение.

На 2017 год установлены тарифы на эти услуги ЖКХ для 37 организаций (включая транспортировщиков воды) и 167 организаций в муниципальных районах. В этом году снижение тарифов на водоснабжение и водоотведение произойдет у 43 поставщиков воды в 18 муниципальных районах. Для некоторых поселений установлены тарифы на подвоз воды.

Горячее водоснабжение.

На горячую воду в открытой и закрытой системах установлены двухкомпонентные тарифы, содержащие компонент на тепловую энергию (соответствует размеру тарифа на тепловую энергию) и компонент на теплоноситель (соответствует размеру тарифа на холодную воду). Для расчета стоимости горячей воды необходим норматив на подогрев воды, который в настоящее время ресурсоснабжающие организации рассчитывают и применяют самостоятельно.

Электричество.

В сфере электроэнергетики в 2017 году сохранится перекрестное субсидирование (1,17 млрд руб.). Уровень оплаты населением от экономически обоснованного составит 81 процент.

Одноставочный тариф для населения на 2 полугодие установлен на уровне предельного минимального тарифа, обозначенного ФАС (3,68 руб./кВтч), рост — 3,4−3,6 процента. Тарифы по зонам суток изменятся от 6,9 до 7,3 процента.

Сохранены понижающие коэффициенты 0,7 для сельской местности, домов с электроплитами, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также 0,9 — для религиозных организаций.

Газ.

Предельные цены на сжиженный газ для населения муниципальных районов и города Омска установлены с ростом 3,9 процента. Реализацию природного газа населению в регионе осуществляют ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и ОАО «Тевризнефтегаз». Рост розничных цен составит 5,8 процента и 6,7 процента соответсвено.