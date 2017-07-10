В Уфе на три недели перекроют улицу Мустая Карима
В Уфе на три недели будет частично перекрыто движение по улице Мустая Карима, сообщает мэрия.
В Уфе на три недели будет частично перекрыто движение по улице Мустая Карима, сообщает мэрия.
Так, полосы улицы будут закрываться по очереди:
— по нечетной стороне с 8.00 часов 10 июля до 24.00 часов 20 июля 2017 года;.
— по четной стороне с 8.00 часов 21 июля до 24.00 часов 30 июля 2017 года.
Причиной перекрытия указывается реконструкция тепломагистрали ТМ-1.