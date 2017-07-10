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15:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на три недели перекроют улицу Мустая Карима

В Уфе на три недели будет частично перекрыто движение по улице Мустая Карима, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Так, полосы улицы будут закрываться по очереди:

— по нечетной стороне с 8.00 часов 10 июля до 24.00 часов 20 июля 2017 года;.

— по четной стороне с 8.00 часов 21 июля до 24.00 часов 30 июля 2017 года.

Причиной перекрытия указывается реконструкция тепломагистрали ТМ-1.

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