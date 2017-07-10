Налоговики насчитали в Крыму 1423 миллионера
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). По итогам 2016 года в Крыму задекларировали доходы от одного миллиона до одного миллиарда рублей 1423 физических лица.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). По итогам 2016 года в Крыму задекларировали доходы от одного миллиона до одного миллиарда рублей 1423 физических лица.
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В ведомстве отметили, что по сумме доходов декларации крымчан распределились следующим образом: до 1 млн руб подано чуть более 24 тыс ответов, от 1 млн руб до 10 млн руб — более 1,2 тыс деклараций, от 10 млн руб до 100 млн руб — 120 деклараций, от 100 млн руб до 500 млн руб — 11 деклараций.
«В этом году появилась категория плательщиков с доходами от 500 млн руб до 1 млрд руб, их трое», — добавили в управлении и уточнили, что их доля в общих поступлениях составляет 16%.
В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году в Крыму физлица подали более 13 тыс налоговых деклараций, что почти на 3 тыс больше аналогичного показателя в прошлом году. «В основном это граждане, занимающиеся сдачей жилья в наем», — пояснили в УФНС.