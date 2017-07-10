Налоговики насчитали в Крыму 1423 миллионера

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что по сумме доходов декларации крымчан распределились следующим образом: до 1 млн руб подано чуть более 24 тыс ответов, от 1 млн руб до 10 млн руб — более 1,2 тыс деклараций, от 10 млн руб до 100 млн руб — 120 деклараций, от 100 млн руб до 500 млн руб — 11 деклараций.

«В этом году появилась категория плательщиков с доходами от 500 млн руб до 1 млрд руб, их трое», — добавили в управлении и уточнили, что их доля в общих поступлениях составляет 16%.