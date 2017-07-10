Нижегородская администрация сообщает о выходе на линию шести новых частных маршрутов с 15 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Согласно информации, с 5 июля — начала работы справочной службы по вопросам новой маршрутной сети — в администрацию поступило 308 звонков от жителей. Чаще всего задаются вопросы по поводу отмены и ввода новых маршрутов, а также путей их следования. Много жалоб и предложений поступает на несоблюдение временных интервалов движения перевозчиками.

«Отмечу, что пятая часть звонков — это благодарности за новые маршруты, которые начнут действовать с 15 июля (маршруты № 75 -“Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород 2”, № 34 — “Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры”, № 81 — “Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева”, № 44 — “Улица Космическая — Улица Пермякова”, № 13 — “Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова” и № 88 — “Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский”, — прим. НИА “Нижний Новгород”). Большая часть звонков с положительными отзывами поступила от жителей микрорайона Молитовка», — рассказал директор департамента транспорта Александр Голофастов.

«Горячая» линия продолжает работу, диспетчеры службы с 08:00 до 20:00 готовы отвечать на вопросы граждан по телефону 430−40−40.

Напомним, что 10 июля должны быть подведены итоги первого конкурса по новым частным маршрутам, 20 июля — второго.

12 июля 2016 года, и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов подписал постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде», согласно которому в течение 2016−2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.