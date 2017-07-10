Правительство против запрета ввоза в Молдову машин старше 7 лет

Источник: Noi.md

В частности, Кабинет министров дал отрицательное заключение по законодательной инициативе группы депутатов, которые предложили ранее внести поправки в действующее законодательство, чтобы сократить с 10 до 7 лет предельный возраст транспортных средств, которые разрешено ввозить и регистрировать в Молдове.

Парламент уже одобрил соответствующий законопроект в первом чтении в конце декабря 2016 г. Авторы законопроекта отметили высокую степень износа автомобилей, которые ездят по дорогам Молдовы и зачастую становятся виновниками ДТП. Они подчеркнули также, что в последнее время отмечено перенасыщение рынка поддержанными машинами сэконд-хэнд, что является препятствием для развития и стимулирования внутреннего авторынка Молдовы.

В этой связи, для повышения качества автопарка и безопасности дорожного движения, сокращения выбросов газов в окружающую среду они предложили сократить допустимый предельный возраст импорта в Молдову автомобилей с 10 до 7 лет.

В то же время, Минфин в заключении правительства по данному законопроекту напомнил, что с 1 января 2013 г. допустимый предельный возраст машин, импортируемых в Молдову, был повышен с 7 до 10 лет, и повышение возрастного ценза было аргументировано низким уровнем покупательской способности большей части населения, который не позволял приобретать новые машины или автомобили со сроком эксплуатации до 5−7 лет.

В Минфине отмечают, что существующие правила пропорционального увеличения размера акцизов на автомобиль в зависимости от срока эксплуатации машины, являются более эффективными, по сравнению с установлением запрета на импорт машин, со сроком эксплуатации более 7 лет.

В финансовом ведомстве подчеркивают, что автотранспорт является источником загрязнения воздуха, однако эту проблему не решить только мерами, предусматривающими запрет ввоза машин свыше определенного срока эксплуатации. Кроме того, практика европейских стран не предусматривает ограничения возраста импортируемого автомобиля, наоборот, ограничения в них касаются только соблюдения стандартов выбросов EURO, и проблему сокращения выбросов в атмосферу нужно решать комплексно.