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16:38 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусский АПК начинает масштабную экспансию на китайский рынок

В Минске подписаны соглашения с КНР, согласно которым право на поставки продовольственных товаров на китайский рынок получили более 60 белорусских предприятий.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщили «Ежедневнику» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в понедельник, 10 июля в Минске был подписан протокол между Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР и Минсельхозпродом Беларуси. Согласно документу, китайская сторона признала качество белорусской мясомолочной продукции и предоставило право поставок на свой рынок для 62 перерабатывающих предприятий Беларуси.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин, на данный момент право поставлять молочную продукцию на рынок Китая получили 36 предприятий, мясо говядины — 21 предприятие, мясо птицы — 5 предприятий.

По словам замминистра, о каких-то конкретных объемах говорить пока рано. Речь идет лишь о том. что белорусским предприятиям предоставили возможность поставлять свою продукцию в Китай. Дальше уже все будет зависеть от самих компаний, насколько они грамотно смогут продвигаться в незнакомой стране, где, например, даже нет культуры потребления сыра и стейков. Именно поэтому белорусским придется очень постараться, чтобы воспользоваться открывшимся окном.

Как рассказал Александр Субботин, на поставках молочных продуктов, говядины и мяса птицы белорусский АПК не остановится. В настоящее время идут переговоры о том, чтобы белорусские предприятия могли поставлять в КНР речную рыбу. В первую очередь речь идет о карпе, так как Китае есть традиция дарить на Новый год замороженного карпа.

В Минсельхозпроде особо отметили, что китайский рынок один из самых перспективных в плане поставок продовольствия, так как население там огромное и страна нуждается в качественных продуктах питания. Некоторые мировые компании стоят в очереди по семь лет, чтобы получить право экспортировать свою продукцию в КНР. При этом среди сертифицированных в Китае 62 белорусских предприятий есть много таких, которым Россельхознадзор постоянно ставит заслоны, предъявляя необоснованные претензии.

Министр главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики Чжи Шупин также отметил хорошее качество белорусского продовольствия. Как подчеркнул представитель КНР, Китай сейчас очень серьезно относится к качеству, так как 21 век будет развиваться именно под знаком качества и те, компании, которые не смогут ему соответствовать, просто исчезнут с рынка. партнерство. По словам министра, белорусские продукты очень качественные, а особые отношения между двумя странами дают дополнительные гарантии этого качества.

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