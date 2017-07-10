Белорусский АПК начинает масштабную экспансию на китайский рынок
В Минске подписаны соглашения с КНР, согласно которым право на поставки продовольственных товаров на китайский рынок получили более 60 белорусских предприятий.
В Минске подписаны соглашения с КНР, согласно которым право на поставки продовольственных товаров на китайский рынок получили более 60 белорусских предприятий.
Как сообщили «Ежедневнику» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в понедельник, 10 июля в Минске был подписан протокол между Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР и Минсельхозпродом Беларуси. Согласно документу, китайская сторона признала качество белорусской мясомолочной продукции и предоставило право поставок на свой рынок для 62 перерабатывающих предприятий Беларуси.
Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин, на данный момент право поставлять молочную продукцию на рынок Китая получили 36 предприятий, мясо говядины — 21 предприятие, мясо птицы — 5 предприятий.
По словам замминистра, о
Как рассказал Александр Субботин, на поставках молочных продуктов, говядины и мяса птицы белорусский АПК не остановится. В настоящее время идут переговоры о том, чтобы белорусские предприятия могли поставлять в КНР речную рыбу. В первую очередь речь идет о карпе, так как Китае есть традиция дарить на Новый год замороженного карпа.
В Минсельхозпроде особо отметили, что китайский рынок один из самых перспективных в плане поставок продовольствия, так как население там огромное и страна нуждается в качественных продуктах питания. Некоторые мировые компании стоят в очереди по семь лет, чтобы получить право экспортировать свою продукцию в КНР. При этом среди сертифицированных в Китае 62 белорусских предприятий есть много таких, которым Россельхознадзор постоянно ставит заслоны, предъявляя необоснованные претензии.
Министр главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики Чжи Шупин также отметил хорошее качество белорусского продовольствия. Как подчеркнул представитель КНР, Китай сейчас очень серьезно относится к качеству, так как 21 век будет развиваться именно под знаком качества и те, компании, которые не смогут ему соответствовать, просто исчезнут с рынка. партнерство. По словам министра, белорусские продукты очень качественные, а особые отношения между двумя странами дают дополнительные гарантии этого качества.