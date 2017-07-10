Банкомат Сбербанка узнает клиента по лицу и выдаст деньги без карты

Банковские карты на сегодняшний являются популярным платежным средством, однако у них есть свои недостатки, которыми пользуются злоумышленники. Например, на банкоматы и на платежные терминалы нередко устанавливается оборудование для скимминга, которое позволяет записать данные с магнитной полосы и пин-код, чтобы впоследствии клонировать карту и снять с нее наличные. Установка банкомата, не требующего банковской карты, исключает возможность кражи данных банковской карты методами скимминга.

Читайте также Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника

Весной этого года сразу несколько крупных российских банков заявили, что работают над подобными проектами. Теперь стало известно, что Сбербанк первым начал тестирование подобного банкомата. Новый банкомат с технологией распознавания лиц на данный момент доступен только сотрудникам банка. Он установлен в одном из отделений на Кутузовском проспекте в Москве.

Для идентификации клиента используется алгоритм распознавания лиц от Toshiba, внедрением технологии в банкомат занималась компания RecFaces. Ожидается, что пилотный проект продлится до конца 2017 года, а затем будет принято решение о дальнейшем развитии сети банкоматов с распознаванием лиц.

Для использования банкомата без карты клиент должен сначала создать биометрический шаблон, по которому подобные банкоматы будут узнавать его в будущем.

Подробности процедуры создания шаблона в заметке на vc.ru не раскрываются, однако можно предположить, что для минимизации рисков на этапе создания шаблона клиент должен обращаться к сотрудникам Сбербанка для подтверждения личности.

Стоит отметить, что идентификация пользователя с помощью биометрического шаблона тоже может быть уязвима для злоумышленников. Например, известно, что в некоторых случаях технологию распознавания лица удавалось обмануть фотографией. Кроме того, хакерам уже удавалось обойти сканер радужки и даже восстановить отпечатки пальцев с фотографии высокого разрешения министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Это не первый эксперимет Сбербанка с передовыми технологиями. В июне 2017 года Сбербанк впервые в мире использовал инкассаторский дрон для доставки денег. Специальный дрон доставил наличные от кассового центра до инкассаторского автомобиля на расстоянии около 10 километров, при этом беспилотник передвигался со скоростью около 180 километров в час.