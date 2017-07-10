РМК инвестирует в Томинский ГОК 66 млрд рублей

Ранее руководство Русской медной компании оценивало затраты на строительство Томинского ГОКа на уровне 55 млрд рублей. Первый этап проекта планируется запустить в конце 2019 года, второй — в 2021 году.
По словам руководства РМК, перенос сроков связан с изменениями технологии переработки руды. Это же повлекло за собой удорожание проекта.
«В ближайшее время ожидаем получения разрешения на строительство обогатительной фабрики», — заявил Максим Щибрик, подчеркнув, что проект Томинского ГОКа — «основная инвестиция группы». Предполагается, что Томинский ГОК будет производить порядка 100−110 тысяч тонн меди в медном концентрате за год.