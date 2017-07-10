РМК инвестирует в Томинский ГОК 66 млрд рублей

Ранее руководство Русской медной компании оценивало затраты на строительство Томинского ГОКа на уровне 55 млрд рублей. Первый этап проекта планируется запустить в конце 2019 года, второй — в 2021 году.

По словам руководства РМК, перенос сроков связан с изменениями технологии переработки руды. Это же повлекло за собой удорожание проекта.