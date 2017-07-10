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15:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РМК инвестирует в Томинский ГОК 66 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля, ФедералПресс. АО «Русская медная компания» намерена инвестировать в реализацию проекта по строительству «Томинского ГОКа» 65,9 млрд рублей. Компания рассчитывает вложить эти средства в течение четырех лет, заявил в рамках выставки Иннопром вице-президент РМК Максим Щибрик.

Ранее руководство Русской медной компании оценивало затраты на строительство Томинского ГОКа на уровне 55 млрд рублей. Первый этап проекта планируется запустить в конце 2019 года, второй — в 2021 году.

По словам руководства РМК, перенос сроков связан с изменениями технологии переработки руды. Это же повлекло за собой удорожание проекта.

«В ближайшее время ожидаем получения разрешения на строительство обогатительной фабрики», — заявил Максим Щибрик, подчеркнув, что проект Томинского ГОКа — «основная инвестиция группы». Предполагается, что Томинский ГОК будет производить порядка 100−110 тысяч тонн меди в медном концентрате за год.

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