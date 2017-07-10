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15:25 (мск), источник: Новости Перми

Дорогу по Средней дамбе сделают четырехполосной

Пока перекресток Революции, бульвара Гагарина и Макаренко — это самый напряженный участок, на время закрытия Северной дамбы. Таким образом, в Перми хотят уменьшить пробки.

Вместить четыре полосы планируют сделать на Революции от бульвара Гагарина, сообщает «Ветта».

— Они (полосы — ред.) будут достаточно узкие, но достаточные и для проезда автобуса, и для легкового автомобиля. И поэтому на следующей неделе будет демаркирована разметка, которая нанесена на участке, и нанесена другая разметка. Пока временная оранжевая, для того, чтобы водителей направить по-новому, — цитирует издание слова начальника «Пермской дирекции дорожного движения» Максима Киса.

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