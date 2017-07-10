Дорогу по Средней дамбе сделают четырехполосной

Вместить четыре полосы планируют сделать на Революции от бульвара Гагарина, сообщает «Ветта».



— Они (полосы — ред.) будут достаточно узкие, но достаточные и для проезда автобуса, и для легкового автомобиля. И поэтому на следующей неделе будет демаркирована разметка, которая нанесена на участке, и нанесена другая разметка. Пока временная оранжевая, для того, чтобы водителей направить по-новому, — цитирует издание слова начальника «Пермской дирекции дорожного движения» Максима Киса.