Дорогу по Средней дамбе сделают четырехполосной
Пока перекресток Революции, бульвара Гагарина и Макаренко — это самый напряженный участок, на время закрытия Северной дамбы. Таким образом, в Перми хотят уменьшить пробки.
Пока перекресток Революции, бульвара Гагарина и Макаренко — это самый напряженный участок, на время закрытия Северной дамбы. Таким образом, в Перми хотят уменьшить пробки.
Вместить четыре полосы планируют сделать на Революции от бульвара Гагарина, сообщает «Ветта».
— Они (полосы — ред.) будут достаточно узкие, но достаточные и для проезда автобуса, и для легкового автомобиля. И поэтому на следующей неделе будет демаркирована разметка, которая нанесена на участке, и нанесена другая разметка. Пока временная оранжевая, для того, чтобы водителей направить