Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску Росприроднадзора
Представленные истцом документы не подтвердили связь загрязнения атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном с проводимыми на гидросооружении работами.
Представленные истцом документы не подтвердили связь загрязнения атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном с проводимыми на гидросооружении работами.
ОМСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска отказал в удовлетворении иска регионального управления Росприроднадзора, который требовал прекратить ремонт на буферных прудах Омского нефтезавода (принадлежит ПАО «Газпром нефть») и рекультивировать территорию, сообщила в понедельник ТАСС руководитель
Она отметила, что представленные истцом документы не подтвердили связь загрязнения атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном, который
«Советским районным судом Омска вынесено постановление об отказе в исковых требованиях управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзору) по Омской области, которое требовало признать незаконной деятельность Омского НПЗ, ООО “Нефтехимремонт” и “Нижегородский институт прикладных технологий” (генеральный и субподрядчики — прим. ТАСС) на буферных прудах, приостановить работу и рекультивировать территорию», — уточнила она.
По словам Медведевой, суд подтвердил, что работы проводятся в соответствии с декларацией о безопасности, утвержденной Ростехнадзородом, для подготовки гидротехнического сооружения к ремонту и обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации, а нефтезавод при проведении работ не ведет деятельность по обращению с отходами. Также суд признал требование рекультивировать территорию буферного пруда неправомерным, так как данный тип работ может проводиться только на выведенных из эксплуатации объектах.
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