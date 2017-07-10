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16:44 (мск), источник: Kazinform

Павильоны каких стран пополнили список топ-посещаемых на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Директор департамента по работе с международными участниками АО НК «ЭКСПО-2017» Илья Оразаков рассказал, павильоны каких стран пополнили список топ посещаемых на международной выставке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Касательно популярности павильонов, этот рейтинг мы регулярно публикуем, он, в принципе, так особо не меняется. По-прежнему очень популярными среди посетителей являются павильоны России, Узбекистана, Германии, Индии, Южной Кореи, и очень отрадно, что в этом рейтинге топовых стран по посещению появился павильон Африки. Мы видим, что сегодня наши гости уделяют большое внимание экзотическим странам африканского региона», — сказал Илья Оразаков.

Он также добавил, что при проведении выставки никаких особых инцидентов не возникало.

«При проведении выставки никаких особых инцидентов у нас и у наших участников нет. Все происходит в штатном режиме. Сами участники всегда, как мы замечаем, пытаются разговаривать с посетителями, гостями выставки — смотрят, какие пожелания есть у гостей для того, чтобы сделать максимально привлекательным свое участие для гостей», — подчеркнул Илья Оразаков.

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