Павильоны каких стран пополнили список топ-посещаемых на ЭКСПО

Источник: Kazinform

«Касательно популярности павильонов, этот рейтинг мы регулярно публикуем, он, в принципе, так особо не меняется. По-прежнему очень популярными среди посетителей являются павильоны России, Узбекистана, Германии, Индии, Южной Кореи, и очень отрадно, что в этом рейтинге топовых стран по посещению появился павильон Африки. Мы видим, что сегодня наши гости уделяют большое внимание экзотическим странам африканского региона», — сказал Илья Оразаков.

Он также добавил, что при проведении выставки никаких особых инцидентов не возникало.