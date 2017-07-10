Павильоны каких стран пополнили список топ-посещаемых на ЭКСПО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Директор департамента по работе с международными участниками АО НК «ЭКСПО-2017» Илья Оразаков рассказал, павильоны каких стран пополнили список
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Директор департамента по работе с международными участниками АО НК «ЭКСПО-2017» Илья Оразаков рассказал, павильоны каких стран пополнили список
«Касательно популярности павильонов, этот рейтинг мы регулярно публикуем, он, в принципе, так особо не меняется.
Он также добавил, что при проведении выставки никаких особых инцидентов не возникало.
«При проведении выставки никаких особых инцидентов у нас и у наших участников нет. Все происходит в штатном режиме. Сами участники всегда, как мы замечаем, пытаются разговаривать с посетителями, гостями выставки — смотрят, какие пожелания есть у гостей для того, чтобы сделать максимально привлекательным свое участие для гостей», — подчеркнул Илья Оразаков.