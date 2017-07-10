Первая очередь нового зоопарка в Екатеринбурге будет открыта к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Презентация нового зоопарка Екатеринбурга прошла в понедельник на стенде города в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Согласно проекту, зоопарк будет в 17 раз больше, чем существующий, его первая очередь — запущена к 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Зоопарк проектируется с нуля на большой территории. Согласно проекту, первая очередь составит 19 гектаров и будет запущена к 2023 году», — передает пресс-служба слова Алексея Смирнова, коммерческого директора компании «Синара-девелопмент», реализующей проект.

Согласно проекту, новый зоопарк займет почти 35 гектаров, что в 17 раз больше существующего (располагается в центре Екатеринбурга), он станет частью более масштабного проекта — «300-парк», площадка для которого разместится на юго-западе города в планируемом районе «Новокольцовский».

Предполагается, что все животные будут представлены по зоогеографическому принципу — Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. «Разработчики концепции руководствуются принципом максимально комфортного и естественного размещения обитателей вольеров. Люди, находясь за надежной, но зачастую незаметной преградой, смогут наблюдать за жизнью зверей. Одним из нововведений станет объединение отдельных павильонов в единый комплекс с помощью крытых галерей, поэтому посетители в холодное время года смогут осмотреть вольеры, не выходя из теплых помещений», — отметили в пресс-службе.

За счет расширения территории появится возможность разместить экзотических животных, для которых требуются особые условия экспозиции — жирафов, пингвинов, тапиров. Кроме того, будут созданы вольеры для крупных животных, представляющих фауну Урала и России, многие из которых занесены в Красную книгу РФ. «Разработчики концепции также заложили возможности для расширения научной деятельности сотрудников зоопарка и учащихся профильных вузов. Предусмотрено открытие ветеринарного комплекса, оборудованного современными операционными лабораториями, а также карантинным блоком», — добавили там.