Стала известна средняя зарплата в Башкирии
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда республики, средняя зарплата в Башкортостане за апрель текущего года составила 29 410 рублей.
УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда республики, средняя зарплата в Башкортостане за апрель текущего года составила 29 410 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.
По данным обследований в среднем за
Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет сейчас около 108 тысяч человек.
Уровень общей безработицы, согласно стандартам МОТ, равен 5,5 процента.