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16:14 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна средняя зарплата в Башкирии

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Минтруда республики, средняя зарплата в Башкортостане за апрель текущего года составила 29 410 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 9 142 рублям.

По данным обследований в среднем за март-май этого года, численность рабочей силы в регионе достигает почти 1,959 млн человек.

Численность безработных, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), составляет сейчас около 108 тысяч человек.

Уровень общей безработицы, согласно стандартам МОТ, равен 5,5 процента.

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