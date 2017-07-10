ФАС приостановил тендер на проект метро в Воронеже

Проведение тендера на разработку проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже, объявленного администрацией Воронежа, приостановлено по решению ФАС 7 июля. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Жалобу в УФАС направило НТП «Инжстройпроект», на нарушение законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.

В результате, по решению УФАС, проведение тендера было приостановлено — до рассмотрения жалобы по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, тендер на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта администрация Воронежа объявила 16 июня. Начальная цена контракта составляет 11 млн 700 тыс. 116,80 руб., источником финансирования указан бюджет Воронежа.

Заявки на конкурс принимали до 7 июля, а 13 июля комиссия, по плану, должна была их рассмотреть.

В соответствии с документами, разработка документации должна вестись на основании Генплана Воронежа, комплексной схемы организации дорожного движения. В проект планировки включен участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовской, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгской и проспектом Революции. Все работы должны быть проведены в три этапа, срок завершения последнего — 20 декабря.

Отметим, что объявленный тендер был первым фактическим шагом к осуществлению планов по строительству в Воронеже легкого метро, которые анонсировались в течение вот уже 10 лет. В 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, однако тогда он так и остался на бумаге.