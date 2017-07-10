ФАС приостановил тендер на проект метро в Воронеже
Один из потенциальных участников тендера пожаловался в антимонопольную службу на нарушение законодательства.
Один из потенциальных участников тендера пожаловался в антимонопольную службу на нарушение законодательства.
Проведение тендера на разработку проекта скоростного рельсового транспорта в Воронеже, объявленного администрацией Воронежа, приостановлено по решению ФАС 7 июля. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Жалобу в УФАС направило НТП «Инжстройпроект», на нарушение законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.
В результате, по решению УФАС, проведение тендера было приостановлено — до рассмотрения жалобы по существу.
Как сообщало ИА REGNUM, тендер на выполнение работ по
Заявки на конкурс принимали до 7 июля, а 13 июля комиссия, по плану, должна была их рассмотреть.
В соответствии с документами, разработка документации должна вестись на основании Генплана Воронежа, комплексной схемы организации дорожного движения. В проект планировки включен участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовской, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгской и проспектом Революции. Все работы должны быть проведены в три этапа, срок завершения последнего — 20 декабря.
Отметим, что объявленный тендер был первым фактическим шагом к осуществлению планов по строительству в Воронеже легкого метро, которые анонсировались в течение вот уже 10 лет. В 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, однако тогда он так и остался на бумаге.
Более конкретные очертания мечты о метро приняли в апреле этого года: проект строительства метрополитена представили японская компания Nikken Sekkei LTD и мэрия Воронежа. Согласно предложению, в Воронеже предполагается построить две ветки метро — одна должна соединить центр с Левобережной частью города, вторая — с Коминтерновским районом. Стоимость первой очереди проекта, как отмечалось на презентации в апреле, составляет около 1 млрд евро.