Программисты из Петербурга выиграли 1 млн руб. на чемпионате VK Cup 2017

Программисты из Санкт-Петербурга Станислав Ершов и Айдар Саранов выиграли чуть более 1 млн руб. на чемпионате по программированию VK Cup 2017. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Финал турнира, организаторами которого являются социальная сеть и проект Codeforces, прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.

<div id="vk_post_-52298374_32744"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-52298374_32744", -52298374, 32744, '8Cy4BhaXtzpjXQu-pa6Oo1Cx_u0')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место по итогам заключительного этапа заняли представители Москвы Владислав Макеев и Михаил Ипатов. Третью строчку поделили Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова. Всего в финал вышли 20 команд из семи стран, в том числе из США, Великобритании и Германии. На заключительном этапе участникам было необходимо решить семь заданий разной степени сложности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.2962962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWV8cjuD0Xx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня в главном штабе ВКонтакте проходит финальный день чемпионата по программированию VK Cup 2017. Из 2736 команд-участников до финиша добрались только 20 лучших. Они сражаются за первенство и призовой фонд в размере 2,5 миллиона рублей. #vkcup</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sergey Fabiyansky (@sfab80) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-09T22:39:09+00:00">Июл 9 2017 в 3:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что турнир собрал сильнейших специалистов. «Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира», — рассказал Рогозов.