Программисты из Петербурга выиграли 1 млн руб. на чемпионате VK Cup 2017
Турнир проводится соцсетью «ВКонтакте» и проектом Codeforces.
Турнир проводится соцсетью «ВКонтакте» и проектом Codeforces.
Программисты из
Второе место по итогам заключительного этапа заняли представители Москвы Владислав Макеев и Михаил Ипатов. Третью строчку поделили Владимир Смыкалов из
Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что турнир собрал сильнейших специалистов. «Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира», — рассказал Рогозов.
Призы чемпионата соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления: 1 048 576 руб. за 1-е место, 524 288 руб. за 2-е место, 262 144 руб. за 3-е место и 131 072 руб. за места с 4-го по 8-е. Общий призовой фонд составил 2 490 368 руб. Всего участниками VK Cup 2017 стали 2736 команд из 52 стран.