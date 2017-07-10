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17:14 (мск), источник: ТАСС

Программисты из Петербурга выиграли 1 млн руб. на чемпионате VK Cup 2017

Турнир проводится соцсетью «ВКонтакте» и проектом Codeforces.

Программисты из Санкт-Петербурга Станислав Ершов и Айдар Саранов выиграли чуть более 1 млн руб. на чемпионате по программированию VK Cup 2017. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте». Финал турнира, организаторами которого являются социальная сеть и проект Codeforces, прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье.

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Второе место по итогам заключительного этапа заняли представители Москвы Владислав Макеев и Михаил Ипатов. Третью строчку поделили Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова. Всего в финал вышли 20 команд из семи стран, в том числе из США, Великобритании и Германии. На заключительном этапе участникам было необходимо решить семь заданий разной степени сложности.

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Управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что турнир собрал сильнейших специалистов. «Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира», — рассказал Рогозов.

Призы чемпионата соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления: 1 048 576 руб. за 1-е место, 524 288 руб. за 2-е место, 262 144 руб. за 3-е место и 131 072 руб. за места с 4-го по 8-е. Общий призовой фонд составил 2 490 368 руб. Всего участниками VK Cup 2017 стали 2736 команд из 52 стран.

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