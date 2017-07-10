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17:11 (мск), источник: Volga News

Банк «Югра», имевший два офиса в Самаре, лишился лицензии

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщил о наступлении 10 июля 2017 года страхового случая в отношении кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА» в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов и о назначении временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на АСВ.

Введение временной администрации АСВ направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 320 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года.

Отметим, что банк «Югра» был представлен в Самаре двумя офисами: на ул. Чапаевская, д. 188 и ул. Победы, д. 121. Теперь, как сообщается на сайте АСВ, выплаты их вкладчикам начнутся не позднее 24 июля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8−800−200−08−05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

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