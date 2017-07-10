В МНС пояснили, как будут возвращать сбор на финансирование госрасходов

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«В соответствии с распоряжением Президента от 5 июля 2017 “О возврате сбора на финансирование государственных расходов” граждане, уплатившие сбор на финансирование государственных расходов за 2015 и (или) 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если в 2017 году они участвовали в финансировании государственных расходов; достигли общеустановленного пенсионного возраста; признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности)», — пояснили в министерстве.

Сбор на финансирование государственных расходов таким гражданам возвращается на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством.

Так, в соответствии с пунктом 18.3 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней является административной процедурой, исполняемой налоговыми органами. Указанная административная процедура осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, с представлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Заявление может быть подано представителем заинтересованного лица, действующим на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством. Форма заявления заинтересованного лица приведена в приложении 19 к постановлению Министерства по налогам и сборам № 14 от 26 апреля 2013 года.

Сбор на финансирование государственных расходов возвращается одним из двух способов, указываемых в заявлении: на счет в белорусском банке (при условии указании реквизитов текущего (расчетного) или иного банковского счета (номер и тип счета, наименование банка, код банка, код валюты); наличными денежными средствами из кассы обособленного (структурного) подразделения открытого акционерного общества Сберегательный банк «Беларусбанк».

Срок осуществления административной процедуры — 1 месяц со дня подачи заявления.