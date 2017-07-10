«Капустная» инфляция: в Петербурге серьезно подорожали овощи
Цены на них росли ускоренными темпами.
Цены на них росли ускоренными темпами.
Дорого. Еще дороже. Ходить по магазинам нынче сплошное расстройство для кошелька. По данным Петростата стоимость условного минимального набора продуктов в
— За месяц «продуктовая корзина» увеличилась на 2,9 процента, с начала года — на 13%, — сказано в сообщении ведомства.
Просто для сравнения — в августе прошлого года Петростат называл для Петербурга значительно меньшую цифру — 4561 рубль. Разница очевидна.
И еще, в среднем по России корзина стоит сейчас 4233,2 рубля. То есть в Северной столице еда на 18 процентов дороже, чем в целом по стране.
Лидером подорожания в июне по данным статистиков стали фрукты и овощи.
— Цены на них расли ускоренными темпами, — говорят в Петростате. — Белокочанная капуста в среднем по России стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4 процента.
В Петербурге с начала года капуста подорожала в 2,2 раза, а картофель — в 2 раза.
Вместе с этим отметим: в среднем на четверть подешевели свежие помидоры и огурцы, на 3,8 процента подешевел чеснок, на 0,7% сухофрукты.
Мнение эксперта
Алексей Третьяков председатель
— Как правило продуктовая инфляция в Петербурге течение года составляет порядка 20 процентов.
Причин подорожания продуктов несколько. Но основная, на мой взгляд, это монополия торговых сетей. Далее идут причины второго порядка. Прежде всего — уменьшение предложения.
Сейчас же огромное количество хозяйств уничтожены, часть земель рядом с городом ушла под земельное строительство. Желающие-то нам поставить всегда найдутся. Но, логистика дает свою серьезную накрутку.
Еще одна причина — рост всех тарифов.. Не суть важно, что вы производите, энергетические затраты есть. К тому же в современной экономике вы сами все до конца не произведете. Для той же капусты нужна и техника, и удобрения. А у них тоже тарифная накрутка.
Конечно, в
В целом я бы распределил так: 80 процентов влияния на цены — это роль торговых сетей и корпораций, 20 процентов — все остальное.