«Капустная» инфляция: в Петербурге серьезно подорожали овощи

Источник: Комсомольская правда

Дорого. Еще дороже. Ходить по магазинам нынче сплошное расстройство для кошелька. По данным Петростата стоимость условного минимального набора продуктов в Санкт-Петербурге в конце июня составила — 5029,4 рубля. Это на 140,9 рублей больше, чем в мае.

— За месяц «продуктовая корзина» увеличилась на 2,9 процента, с начала года — на 13%, — сказано в сообщении ведомства.

Просто для сравнения — в августе прошлого года Петростат называл для Петербурга значительно меньшую цифру — 4561 рубль. Разница очевидна.

И еще, в среднем по России корзина стоит сейчас 4233,2 рубля. То есть в Северной столице еда на 18 процентов дороже, чем в целом по стране.

Лидером подорожания в июне по данным статистиков стали фрукты и овощи.

— Цены на них расли ускоренными темпами, — говорят в Петростате. — Белокочанная капуста в среднем по России стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4 процента.

В Петербурге с начала года капуста подорожала в 2,2 раза, а картофель — в 2 раза.

Вместе с этим отметим: в среднем на четверть подешевели свежие помидоры и огурцы, на 3,8 процента подешевел чеснок, на 0,7% сухофрукты.

Мнение эксперта

Алексей Третьяков председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

— Как правило продуктовая инфляция в Петербурге течение года составляет порядка 20 процентов.

Причин подорожания продуктов несколько. Но основная, на мой взгляд, это монополия торговых сетей. Далее идут причины второго порядка. Прежде всего — уменьшение предложения. Когда-то Ленинград и область — как единый субъект Федерации — спокойно сам себя кормил тем, что росло на его полях.

Сейчас же огромное количество хозяйств уничтожены, часть земель рядом с городом ушла под земельное строительство. Желающие-то нам поставить всегда найдутся. Но, логистика дает свою серьезную накрутку. Алексей Третьяков Председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка

Еще одна причина — рост всех тарифов.. Не суть важно, что вы производите, энергетические затраты есть. К тому же в современной экономике вы сами все до конца не произведете. Для той же капусты нужна и техника, и удобрения. А у них тоже тарифная накрутка.

Конечно, в какой-то степени роль играют и климатические условия. Но на фоне всего остального — это очень малозначимо.