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17:03 (мск), источник: 112.ua

Ryanair может отменить полеты в Украину уже сегодня, — Омелян

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair может заявить об отмене полетов в Украину уже в сегодня, 10 июля. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

«Вылетаю из “государственного” “Борисполя” в Бухарест на украинско-румынские переговоры. Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину», — написал Омелян.

Он также отметил, что его удивляет, «насколько нежелательным является приход Ryanair в Украину», что для аэропорта ни указ президента, ни интересы украинцев — не аргумент.

«Так можно и сказать: мы не хотим Ryanair, так как аэропорт не сможет сделать три дополнительных выхода на посадку, а также не сможет расширить зону получения багажа для транзитных пассажиров», — отметил он.

Напомним, ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин обвинил Ryanair в оказании политического давления на аэропорт для подписания контракта.

В середине марта Ryanair сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в апреле заявил о приостановке диалога с Ryanair по причине несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.

«Борисполь» намерен компенсировать недополученные доходы от снижения аэропортового сбора с 17 долларов до 13 долларов до 2020 года.

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