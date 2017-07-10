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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Siemens пообещала не допустить установки своих турбин в Крыму, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Руководство немецкой фирмы Siemens делает все возможное для того, чтобы не допустить установку турбин своего производства на строящихся энергообъектах в Крыму, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

Ранее Рейтер также со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции ЕС, запрещающие компаниям союза поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

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«Приняты все меры, чтобы не допустить сборку, установку и использование газовых турбин Siemens в Крыму», — сообщил Рейтеру источник в компании, знакомый с ситуацией.

Siemens также пытается воспрепятствовать тому, чтобы компания «Интеравтоматика», в которой у Siemens есть доля, занималась установкой и обслуживанием турбин. По данным источника, руководство Siemens приняло правовые меры для того, чтобы не допустить поставки необходимых для установки оборудования компонентов.

Кроме того, отмечается, что вопрос использовании оборудования в Крыму выдвинут на дипломатическом уровне в Москве.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания «Интеравтоматика», в которой доля Siemens составляет 45,7%. На сайте компании сообщается, что ее системы «основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии».

В пятницу Siemens создала специальную группу для проверки сообщений о поставках ее турбин в Крым. Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечалось в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы «не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание».

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