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16:54 (мск), источник: Капитал

НБУ объяснил ускорение инфляции в июне

В июне потребительская инфляция ускорилась и составила 15,6% в годовом измерении, а за месяц индекс потребительских цен вырос на 1,6%, что оказалось выше оценки Нацбанка.

«Это связано прежде всего с более быстрым, чем ожидалось, ростом цен на сырые продукты питания, а также сохранением усиленного влияния административных факторов. В то же время фундаментальный инфляционное давление оставалось умеренным, в целом отвечая нашим ожиданиям», — говорится в сообщении.

В Нацбанке объяснили, что рост цен на сырые продовольственные товары ожидаемо продолжил ускоряться, но темпы роста (23,6% г/г и 7,2% г/г) превысили ожидания. Прежде всего ускорился рост цен на овощи и фрукты (согласно 40,7% и 29% г/г).

Кроме потери части урожая (в частности клубники), вследствие неблагоприятных погодных условий, динамика цен на плодоовощную продукцию продолжила отражать изменения методологии Госстата до расчета ИПЦ, введенные с начала 2017 года.

«Если ранее одним из основных методов расчета цен на такую продукцию был метод средневзвешенных цен (когда цены на продукцию разных сезонов решались на долю их реализации), то отныне в различные периоды года регистрируются цены тех товаров, которые преобладают на рынке. Как следствие, изменилось отображение сезонного фактора для плодоовощной продукции — в частности цены ощутимо будут расти именно в те месяцы, когда появляется ранняя продукция (в частности в мае-июне) поступает продукция импортного происхождения. И наоборот, цены будут снижаться более существенно с массовым появлением продукции отечественного производства», — заявили в НБУ.

Регулятор ожидает, что значительная часть эффектов будет нивелирована во второй половине года. Однако, текущая динамика ИПЦ и его составляющих свидетельствует о дальнейшем усилении рисков для достижения цели по общей инфляцией на конец 2017 года.

Напомним, показатели общей инфляции в июне 2017 года ускорились до 15%.

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