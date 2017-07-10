Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Песков ответил на вопрос о сделанном бортом Путина крюке в 500 км
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ: Квитко делится фотографиями в купальнике не по размеру
Рогозин высмеял подарок Украины генсеку ООН – СМИ
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10Умер Илья Глазунов
17:49 (мск), источник: Городской репортер

Закончить до конца 2017 года: на стройплощадке Hyatt в Ростове возобновили работы

Возобновились полномасштабные работы на строительной площадке гостинично-делового комплекса Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. Сдать объект в эксплуатацию планируют до 31 декабря 2017 года, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

По словам генерального директор ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» Андрея Демишина, ближайшая задача — нарастить количество специалистов, работающих на стройплощадке объекта, до 700 человек.

Сейчас строители заканчивают прокладку магистральных инженерных сетей, а также проводят пусконаладочные работы лифтового оборудования и эскалаторов.

«Всего здесь будет 25 лифтов, уже смонтированы все, кроме самого большого, так как эту лифтовую шахту используют для подъема стройматериалов», — уточнил Андрей Демишин.

Строительная готовность Hyatt сейчас — 85%, в то же время номерной фонд готов практически полностью — на 95%. Как сообщил Юрий Молодченко, гостинично-деловой комплекс должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря этого года: «Внешэкономбанк» уже возобновил финансирование проекта, кредитная линия составляет 3,6 млрд рублей и рассчитана до 2031 года.

Читайте также
Ростовская область готова разместить всех гостей и участников ЧМ-2018

«Сегодня у нас нет беспокойства по поводу сроков сдачи объекта», — отметил Юрий Молодченко.

По его словам, правительство Ростовской области готово субсидировать 2/3 процентной ставки по кредиту (до 350 млн рублей в год), если строительство Hyatt будет завершено в срок. Пятизвездочный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza включает 188 номеров, 12 конгрессных залов, торговую галерею, спа-центр, рестораны, бизнес-центр и т. д. Как рассказал Андрей Демишин, в комплексе также появится 25-метровый бассейн, летняя терраса для занятий спортом, а автостоянки на 223 места будут расположены на трех уровнях. Гостиничные номера при этом будут начинаться с седьмого этажа. Общая площадь комплекса составляет почти 64 тыс. кв. м, объем инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей.

Напомним, Hyatt Regency Rostov Don-Plaza включен в федеральную программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в конце 2015 года инвестор приостанавливал работы на этом объекте из-за проблем с финансированием.

Помимо Hyatt, в программу включено еще четыре ростовских отеля. Напомним, ранее из этого перечня исключили недостроенный гостиничный комплекс Sheraton, его заменили на отель Radisson на набережной Дона, который, как ожидается, начнет работу в сентябре этого года. При этом, как отметил Юрий Молодченко, инвестор Sheraton не исключает, что достроит гостиничную часть объекта до начала ЧМ-2018. Добавим, что для клиентских групп в рамках турнира в Ростове должны быть готовы 860 номеров, а всего для гостей ЧМ-2018 — 4 тыс. мест в гостиницах. По словам Юрия Молодченко, на сегодня уже подписаны договоры на предоставление клиентским группам ФИФА 825 номеров, в стадии согласования — договоры еще на 331 номер. Таким образом, номерной фонд для клиентских групп составит более 1,1 тыс., что превышает минимальные требования ФИФА.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
Siemens намерена подать в суд из-за поставок турбин в Крым
Украина вводит биометрический контроль для иностранцев
Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Для переселенцев из хрущевок подготовили 4 тыс. квартир
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь