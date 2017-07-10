Закончить до конца 2017 года: на стройплощадке Hyatt в Ростове возобновили работы
Возобновились полномасштабные работы на строительной площадке
Возобновились полномасштабные работы на строительной площадке
По словам генерального директор ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» Андрея Демишина, ближайшая задача — нарастить количество специалистов, работающих на стройплощадке объекта, до 700 человек.
Сейчас строители заканчивают прокладку магистральных инженерных сетей, а также проводят пусконаладочные работы лифтового оборудования и эскалаторов.
«Всего здесь будет 25 лифтов, уже смонтированы все, кроме самого большого, так как эту лифтовую шахту используют для подъема стройматериалов», — уточнил Андрей Демишин.
Строительная готовность Hyatt сейчас — 85%, в то же время номерной фонд готов практически полностью — на 95%. Как сообщил Юрий Молодченко,
«Сегодня у нас нет беспокойства по поводу сроков сдачи объекта», — отметил Юрий Молодченко.
По его словам, правительство Ростовской области готово субсидировать 2/3 процентной ставки по кредиту (до 350 млн рублей в год), если строительство Hyatt будет завершено в срок. Пятизвездочный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov
Напомним, Hyatt Regency Rostov
Помимо Hyatt, в программу включено еще четыре ростовских отеля. Напомним, ранее из этого перечня исключили недостроенный гостиничный комплекс Sheraton, его заменили на отель Radisson на набережной Дона, который, как ожидается, начнет работу в сентябре этого года. При этом, как отметил Юрий Молодченко, инвестор Sheraton не исключает, что достроит гостиничную часть объекта до начала ЧМ-2018. Добавим, что для клиентских групп в рамках турнира в Ростове должны быть готовы 860 номеров, а всего для гостей ЧМ-2018 — 4 тыс. мест в гостиницах. По словам Юрия Молодченко, на сегодня уже подписаны договоры на предоставление клиентским группам ФИФА 825 номеров, в стадии согласования — договоры еще на 331 номер. Таким образом, номерной фонд для клиентских групп составит более 1,1 тыс., что превышает минимальные требования ФИФА.