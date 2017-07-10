Закончить до конца 2017 года: на стройплощадке Hyatt в Ростове возобновили работы

По словам генерального директор ООО «МКЦ-РосЕвроДевелопмент» Андрея Демишина, ближайшая задача — нарастить количество специалистов, работающих на стройплощадке объекта, до 700 человек.

Сейчас строители заканчивают прокладку магистральных инженерных сетей, а также проводят пусконаладочные работы лифтового оборудования и эскалаторов.

«Всего здесь будет 25 лифтов, уже смонтированы все, кроме самого большого, так как эту лифтовую шахту используют для подъема стройматериалов», — уточнил Андрей Демишин.

Строительная готовность Hyatt сейчас — 85%, в то же время номерной фонд готов практически полностью — на 95%. Как сообщил Юрий Молодченко, гостинично-деловой комплекс должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря этого года: «Внешэкономбанк» уже возобновил финансирование проекта, кредитная линия составляет 3,6 млрд рублей и рассчитана до 2031 года.

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«Сегодня у нас нет беспокойства по поводу сроков сдачи объекта», — отметил Юрий Молодченко.

По его словам, правительство Ростовской области готово субсидировать 2/3 процентной ставки по кредиту (до 350 млн рублей в год), если строительство Hyatt будет завершено в срок. Пятизвездочный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza включает 188 номеров, 12 конгрессных залов, торговую галерею, спа-центр, рестораны, бизнес-центр и т. д. Как рассказал Андрей Демишин, в комплексе также появится 25-метровый бассейн, летняя терраса для занятий спортом, а автостоянки на 223 места будут расположены на трех уровнях. Гостиничные номера при этом будут начинаться с седьмого этажа. Общая площадь комплекса составляет почти 64 тыс. кв. м, объем инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей.

Напомним, Hyatt Regency Rostov Don-Plaza включен в федеральную программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в конце 2015 года инвестор приостанавливал работы на этом объекте из-за проблем с финансированием.