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17:55 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове на борьбу с аварийным жильем направили 28 млн рублей

В Ростове на борьбу с аварийным жильем из резервного фонда направили 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, более 14,5 млн рублей направлено на переселение ростовчан из шести аварийных квартир в одном из домов, расположенных по улице 18-я Линия.

Еще около 13,4 млн рублей предназначено на выкуп у собственников пяти нежилых помещений в аварийных домах, жители которых уже отселены. Выкуп подобных строений осуществляется на условиях софинансирования: около 8 млн рублей будет выделено из бюджета города.

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