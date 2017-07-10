В Ростове на борьбу с аварийным жильем направили 28 млн рублей

Так, более 14,5 млн рублей направлено на переселение ростовчан из шести аварийных квартир в одном из домов, расположенных по улице 18-я Линия.

Еще около 13,4 млн рублей предназначено на выкуп у собственников пяти нежилых помещений в аварийных домах, жители которых уже отселены. Выкуп подобных строений осуществляется на условиях софинансирования: около 8 млн рублей будет выделено из бюджета города.