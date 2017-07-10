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18:05 (мск), источник: РИА Крым

Соколов: терминал аэропорта «Симферополь» — новый облик транспортной системы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В понедельник, 10 июля, министр транспорта РФ Максим Соколов посетил с рабочим визитом строительную площадку нового терминала международного аэропорта «Симферополь».

В ходе визита министр ознакомился с реализацией проекта, осмотрел внутренние помещения аэровокзала, а также те части комплекса, в которых уже начата чистовая отделка.

«Этот терминал — объект нового строительства, нового облика транспортной системы всей Республики Крым. Уверен, новый аэровокзальный комплекс станет такой же визитной карточкой Крыма, как, например, и Ласточкино гнездо», — сказал Соколов.

По его словам, качество обслуживания пассажиров в новом терминальном комплексе будет «совершенно новым» по сравнению с действующим аэропортом крымской столицы.

«Это новая организация пространства, это единый терминал, где пассажиры будут обслуживаться в соответствии с международными стандартами. Но главное — этот аэропорт будет расположен ближе к действующей взлетно-посадочной полосе, а значит время в пути, после приземления или перед вылетом, для воздушных лайнеров будет сокращено с 15−20 минут, как сегодня, до 5 минут», — уточнил министр транспорта РФ.

По его словам, это существенно отразится на экономике воздушных перевозок и удобстве пассажиров.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил уверенность, что новый терминал международного аэропорта станет точкой роста всего Крыма.

«Главная задача органов власти — сосредоточиться на подтяжке сетей. Есть отставания по субъективным причинам. Это связано с некачественным выполнением определенных работ. Но мы, совместно с подрядчиками, синхронизировали план мероприятий. Надеемся, мы никого не подведем и аэропорт будет введен в эксплуатацию по графику», — подчеркнул глава Республики.

В июне на строительной площадке нового аэровокзала полностью завершен монтаж металлоконструкций. Всего их смонтировано более 5 тыс 700 тонн, возведено 136 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров. Криволинейные фасады нового терминала будут состоять из 130 витражей высотой до 35 метров. В завершенном виде остекление будет состоять более чем из 9 тысяч уникальных стеклопакетов и более 6 тысяч индивидуально изготовленных узловых элементов для их крепления. В настоящее время смонтировано и остеклено 40 витражей. общей площадью 3,5 тыс кв м, что составляет 36% от общего объема работ.

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